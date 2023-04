Joe Biden gaat opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen. Na zijn bekendmaking kwam er veel kritiek vanwege zijn leeftijd, hij is namelijk al 80 jaar oud. Maar hoe terecht is dat? "We moeten juist niet focussen op leeftijd."

Dat zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder.

Stereotype

"We zijn veel te veel bezig met het stereotype van ouder worden", vertelt Scherder. "Dat houdt in dat het er allemaal niet beter op gaat worden als je ouder wordt. En dat je blij mag zijn als het allemaal hetzelfde blijft, maar dat het in principe inleveren geblazen is." Daar moeten we vanaf, vindt hij.

Daarentegen is het veel belangrijker dat we ons focussen op de groep van 30+, want 'daar spelen zich dingen af in de hersenen die wat minder gunstig zijn', volgens Scherder. "Binnen een leeftijdsgroep zijn de verschillen veel groter dan tussen leeftijdsgroepen. Er zijn mensen van 35 of 40 die denken: 'Nouja, ik doe dit nog 20 of 30 jaar'. En anderen in die categorie denken juist: 'Ik ga ervoor, ik wil nieuwe uitdagingen'."

Genoeg reserven

En datzelfde geldt voor de groep boven de 65 jaar. "Sommigen vinden het best zo en anderen willen wat nieuws doen", zegt de hoogleraar. "Daarom moet je niet kijken naar leeftijd, maar naar iemands capaciteiten." Want het zegt veel over iemand als je kan zien wat iemand zijn hele leven heeft gedaan.

"Er zijn veel studies die gaan over cognitieve reserven, dat zijn reserven die je hersenen hebben opgebouwd. Dat doe je veel in je eerste 30 levensjaren, omdat alles dan nog groot. Alle uitdagingen die je krijgt, zijn gunstig voor de ontwikkeling van je brein", legt Scherder uit.

Moeite doen

Maar dat houdt zeker niet op na je dertigste, benadrukt de hoogleraar. "Je kunt op elke leeftijd nog starten met het leren van nieuwe dingen. Nieuwe dingen die moeite kosten, zeg ik daar gelijk bij. Want die moeite doen is heel belonend. En als je dat doet, dan gaat die neergaande lijn die vanaf je 30ste intreedt, wat horizontaler lopen."

Joe Biden is daar een goed voorbeeld van, zegt Scherder. "Ik weet zijn levensloop niet precies, maar hij heeft al meegedaan aan eerdere verkiezingen. Hij was ook vice-president van Obama. Dus hij heeft een leven geleid in allerlei ontzettend hoge functies. Dus ik ga er vanuit dat hij hoge reserven heeft opgebouwd. Dan blijf je gewoon een stuk hoger functioneren dan mensen die dat niet hebben gedaan, of die kans niet hebben gekregen."

Wijsheid komt met de jaren

Dus zeggen dat bij iemand van 70 of 80 de race al gelopen is, dat is nergens voor nodig. "Er zijn mensen van 100 die een heel jong brein hebben. Wie zegt dat je brein met je mee veroudert? Dat valt misschien wel mee. Studies tonen niet voor niets aan dat de wijsheid toeneemt naarmate je ouder wordt", zegt Scherder.

"Biden heeft al heel veel dingen meegemaakt en misschien verkeerde beslissingen genomen waarvan hij nu denkt, dat doe ik deze keer anders", gaat hij verder. "Hij is gewend om weerstand te bieden, en dat kan niet iedereen even goed bij een bepaalde hoeveelheid belasting. Hij wil gaan voor een volgende termijn, dus het gaat vast goed met hem."

Pauze

Biden werkt ook een paar uren intensief en neemt daarna genoeg rust, iets wat Scherder alleen maar kan aanraden. "Werken volhouden op de lange termijn is je dag opdelen met rustmomenten, want die zijn gewoon onderdeel van je werk."

"Als je tot rust komt, heb je meer creativiteit, kun je makkelijker problemen oplossen en verzin je sneller nieuwe ideeën. Het is heel onverstandig om 8 uur achter elkaar door te gaan, ook als je nog jonger bent."