Hij moet nog officieel gekroond worden, maar de eerste dagen in zijn nieuwe functie zitten er voor koning Charles III op. Hij is 73 jaar oud en begonnen aan een nieuwe baan. Best oud, kun je zeggen, maar 70-plussers Hetty en Pim zouden niet anders willen.

Hetty Lambert uit Alkmaar is 76 jaar oud. Stilzitten is er voor haar niet bij. Samen met haar dochter runt ze al 35 jaar een opleidingscentrum, waar ze les geeft en consulten doet. Pim van der Tas begon met 71 jaar aan een nieuwe baan. Hij werd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijker stand (babs). Hij is in dienst van de gemeente, maar trouwt ook mensen als zelfstandige. Ze vertellen waarom ze nog werken.

Drukker dan eerst

Van der Tas heeft als bestuurder bij meerdere organisaties nooit stilgezeten. In 2014 begon zijn pensioen, maar volgens zijn vrouw is hij nu drukker dan voorheen. "Het begon met een oproep van de gemeente, ze zochten trouwambtenaren. Ik heb in hobby's en vrijwilligerswerk bestuursfuncties gedaan en met spreken in het openbaar heb ik geen moeite."

Van der Tas werd uitgenodigd voor een gesprek en toen hij buitenstond had hij de baan. Er staan maar een paar uren per trouwerij voor, maar hij doet dingen graag op z'n best. De herinnering aan zijn eigen trouwdag, 41 jaar geleden, was een trigger om het anders te doen. "Je was 10 minuten in de trouwzaal van de gemeente en je wist niet of het over jou ging of over de mensen die na jou kwamen. Toen dacht ik: dat ga ik op een andere manier doen. Het moet iets zijn van het bruidspaar. Het is hun verhaal. Dus ik steek er veel extra tijd in."

Er echt iets moois van willen maken

Zo gaat Van der Tas bij elk stel thuis langs om uitgebreid kennis te maken, worden er appgroepen gemaakt met familie en vrienden om inspiratie te verzamelen voor de toespraak en besteedt hij er veel tijd aan het verhaal goed te laten passen bij het bruidspaar. "Ik ben 3 tot 4 dagen per bruiloft aan het werk. In oktober heb ik mijn 51e."

De teller loopt, omdat Van der Tas zich na een paar maanden ook heeft inschreven bij de Kamer van Koophandel. Sindsdien is hij zelfstandig trouwambtenaar. "In de maand augustus had ik een gemiddelde van 2,5 bruiloften per week", vertelt hij. "Het houdt je jong als je onder jonge mensen bent. En de reacties van de bruidsparen, die zijn tekenend voor het feit dat ik ermee doorga tot ik niet meer kan."

Zware periodes

Een andere motivatie om door te gaan met werken, is de zware tijd die Van der Tas achter de rug heeft. "In totaal heb ik sinds 2001 vier keer een uitval gehad, een soort herseninfarct." Na elke uitval volgde een revalidatieproces. "Ik heb twee keer in een revalidatiecentrum gezeten. Ik kon niet bewegen, niet praten." De revalidaties duurden maanden.

"Na de derde keer heb ik me een doel gesteld: de vierdaagse lopen voor de Hersenstichting. Dat is toen gelukt. Dat vind ik echt belangrijk: doelen stellen en kijken of je uit de ellende kunt komen. Sommigen kunnen het niet na een herseninfarct, maar mij is het wel gelukt. Dat is mijn geluk. Ik ben blij dat ik de mogelijkheden die ik heb weer kan benutten", motiveert hij zijn vele bezigheden.

Wat zal ik eens gaan doen?

Ook Hetty Lambert (76) raadt lang doorwerken aan, mits je het kunt natuurlijk. Met haar dochter heeft ze sinds 1988 een centrum waar ze natuurgeneeskundige therapeuten opleidt. Ook geven ze consulten aan huis. "Ik vind het lekker om altijd bezig te zijn. Ik moet er niet aan denken om op te staan en te denken: wat zal ik vandaag eens gaan doen? Ik denk dat ik meer geniet dan niet-werkenden."

Haar man is met pensioen en heeft dat wel. "Dan moet ik dus 's morgens werken. Of ja, moeten, ik kan mijn eigen tijd indelen. Ik heb ook weleens 's nachts gewerkt, lekker rustig. Ik zit in het proces, het is altijd heel gewoon geweest voor mij om het te doen. Ze mogen mij ook altijd bellen. Ik kan wel eens een paar dagen vrij nemen, maar je hebt ook verplichtingen."

Geen vakantiemens

Lambert wil net als Van der Tas blijven werken tot ze niet meer kan. "Het is echt mijn keuze. Maar je weet nooit hoe de dingen lopen." Het scheelt dat Lambert zich happy voelt in haar werk. "Ik kan wel de hele tijd op vakantie gaan, maar ik ben helemaal geen vakantiemens. Veel dingen interesseren me niet. Dan heb ik het al op tv gezien en dan hoef ik niet ook nog in het echt te zien."

"Mij interesseren mensen. Ik heb eigenlijk ook alleen maar met de mens bezig. Als mensen zonder klachten de deur uitgaan, ben ik gelukkig." Gepensioneerden die niet veel meer doen, raadt Lambert echt aan om van de bank af te komen. "Blijf alsjeblieft werken. Stel je blijft alleen over, wat moet je dan in godsnaam? Ik word 's morgens wakker en heb genoeg te doen."

Energie krijgen

Een baan als koningin zou ze niet willen, ondanks dat koning Charles veel personeel heeft. "Ik denk wel honderd man. Maar ik zou als ik hem was leukere dingen uitzoeken om te gaan doen. Je krijgt toch alleen maar commentaar."

Van der Tas raadt iedereen aan om vooral iets te zoeken waar je energie uithaalt. "Voor de een is het tuinieren, voor de ander is het vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Zoek datgene waarvan jij denkt dat je je ermee verder kunt ontwikkelen. Zoek het gevoel op dat je nuttig bent, en vooral dat je aangenaam nuttig bent."