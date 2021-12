Sinds gepensioneerd huisarts Chris de Ridder weduwnaar is, voelt zijn huis te groot. Daarom bood hij zich als gastgezin aan voor statushouder Waleed. Samen hebben ze het erg naar hun zin. "Het leek me fijn om mijn huis met iemand te kunnen delen."

Dit doet Chris via Takecarebnb, een initiatief waarbij gastgezinnen belangeloos vluchtelingen met een verblijfstatus tijdelijk van woonruimte voorzien.

'We hebben een klik'

Vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen door het tekort aan woningen in Nederland vaak niet doorstromen naar een eigen woning, met als gevolg dat de azc's overvol zitten. Takecarebnb moet als tijdelijke oplossing dienen.

Bijvoorbeeld voor de 26-jarige Waleed, die nu ruim een halfjaar bij Chris woont. En dat gaat heel goed. Chris: "We hebben een klik." Wie ruimte heeft en ervoor openstaat raadt hij het zeker aan om een statushouder op deze manier woonruimte te bieden. "Het is fijn als mensen als Waleed niet langer in een azc hoeven te verblijven als ze een verblijfstatus hebben gekregen."

Niet meer terug naar Jemen

Waleed is gevlucht uit Jemen vanwege de oorlog. Hij woonde ook in Saudi-Arabië maar kan daar niet meer naar terug. Het tweetal praat weleens over de toestand in Jemen of de politiek in Saudi-Arabië.

"Naar Jemen zal hij niet meer terug kunnen, daar is alles kapot gebombardeerd. En in Saudi-Arabië moeten buitenlanders heel veel belasting betalen. Dat kon Waleed niet betalen, dus moest hij daar weg. En dan nog mag je daar eigenlijk niks ondernemen, behalve als je een inwoner van het land boven je hebt staan die alles voor je regelt", vertelt Chris.

Samen vasten

Toen Waleed bij Chris introk was het ramadan. "Chris vond dat niet erg en wachtte samen met mij tot de zon onder was, zodat we samen konden dineren. Het vasten deden we meteen samen", vertelt Waleed.

Waleed leert op zijn beurt over de Nederlandse cultuur van Chris. Zo gingen ze vorige maand samen naar een festival in Den Bosch. "Dat was een leuke ervaring. Door zulk soort uitjes leer ik een andere cultuur beter kennen." Ook leerde Chris hem verschillende gerechten te maken. 's Avonds koken ze nu om de beurt.

Elkaar de taal leren

Waleed en Chris vullen elkaar goed aan. Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk begeleidt Chris statushouders die een woning toegewezen hebben gekregen. Het ingewikkelde is soms alleen dat zij geen Engels spreken. "Waleed is dan een goede hulp als tolk: hij spreekt naast Arabisch goed Engels."

Waleed is bezig met Nederlands leren en Chris wil Arabisch leren van hem. "Aan het Arabische alfabet moest ik even wennen. Ook is het een taal met hele andere klanken dan het Nederlands. Ik snap daardoor nu veel beter waar mensen tegenaanlopen als ze Nederlands moeten leren."

Een eigen plek

Waleed volgt op dit moment een inburgeringscursus en Chris helpt hem daarbij als dat nodig is. "Het lukt hem steeds beter om Nederlands te spreken en te verstaan."

En voor Waleed zal 2022 goed beginnen. Op hem wacht inmiddels een eigen plek, hoorde hij vorige week. Chris: "Die zal vanaf half januari beschikbaar voor hem zijn. Het huis wordt kaal opgeleverd, dus er moeten nog veel spullen gekocht worden." Waleed gaat zo'n 15 kilometer verderop wonen en ze willen graag contact houden met elkaar.