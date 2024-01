Het aanmeldcentrum in Ter Apel moet al maandenlang meer asielzoekers opvangen dan het aankan. Aan andere opvangplekken is nog altijd een tekort. In de chat vroegen jullie of het is toegestaan om een asielzoeker bij je thuis op te vangen.

"Nederlanders kunnen inderdaad hun huis openstellen voor een asielzoeker", zegt Robert Zaal. Hij is directeur van de stichting Takecarebnb, die statushouders onderbrengt bij gastgezinnen. Takecarebnb wordt gefinancierd door het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) en door goede doelen.

Asielzoekers mogen sinds kort 'logeren'

"Er zijn heel veel mensen die de ellende in Ter Apel zien en die iets willen doen", vertelt Zaal. "Tot voor kort was het voor die mensen alleen mogelijk om statushouders bij hen in huis te laten verblijven, maar sinds december 2023 heeft het COA de zogenoemde logeerregeling uitgebreid."

Nu mogen ook asielzoekers 'logeren' bij een gastgezin, bij vrienden of familie in Nederland. Het COA hoopt hiermee de druk op de asielzoekerscentra te kunnen verlichten."

Wachten op een woning

Statushouders hebben recht op een woning. "Maar door de woningnood lukt het niet alle gemeenten om voor iedere statushouder binnen 3 maanden een sociale huurwoning te vinden. Statushouders verblijven daarom langer in asielzoekerscentra, en houden daar plekken bezet die bedoeld zijn voor nieuwe asielzoekers", legt Zaal het probleem uit.

In de periode dat statushouders wachten op een woning, kunnen ze er daarom ook voor kiezen om tijdelijk bij een Nederlands huishouden in te trekken. Een statushouder kan op die manier alvast beginnen met integreren, is de gedachte achter Takecarebnb. "Het COA wijst statushouders op het bestaan van onze organisatie", vertelt de directeur. "Maar vervolgens is het aan de statushouders zelf om het initiatief te nemen zich bij ons aan te melden - als ze dat willen natuurlijk."

Match tussen gastgezin en logeerder

Tegelijkertijd kunnen Nederlanders zich bij Takecarebnb aanmelden als gastgezin. "Je komt dan in een soort database terecht, en op het moment dat een statushouder zich meldt, kijken we of we een match kunnen maken, onder andere op basis van de gemeente waar het gastgezin en de mogelijke logeerder wonen, of op een wachtlijst voor een woning staan."

'Matchmakers' van de stichting gaan in gesprek met gastgezin en statushouder. "We bespreken waarom ze dit willen, wat de verwachtingen zijn en we krijgen persoonlijke informatie over bijvoorbeeld iemands afkomst en welke talen hij of zij spreekt."

Voorwaarden

"Om in aanmerking te komen voor het logeren, stellen wij de voorwaarde dat iemand een beetje Engels of Nederlands spreekt. En verder matchen we in principe niet een alleenstaande mannelijke gast met een alleenstaande vrouwelijke host", vervolgt Zaal.

"Aan gastgezinnen wordt alleen de voorwaarde gesteld dat iemand een eigen kamer moet kunnen krijgen, die dicht kan, en waar een kast en een bed kunnen staan. "Verder vragen we om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, red.), en om een groot hart. Want op het moment dat er iemand bij jou komt wonen, dan ga je dat merken, en moet je wel open staan voor diegene."

Bron: EenVandaag Directeur van Takecarebnb Robert Zaal

Proef-logeren om misverstanden te voorkomen

Na de matching op papier, volgen een eerste ontmoeting en een proef-logeerweekend. "Zodat alles op tafel komt, om latere misverstanden te voorkomen. Ook over zaken als de sleutel, en meebetalen aan de boodschappen, bijvoorbeeld. Want het is goed om te beseffen dat een gastgezin geen vergoeding krijgt van het COA of van de gemeente."

Als de logeerder en het gastgezin het na een bedenktijd nog steeds zien zitten, kan de logeerder bij het gastgezin intrekken. In principe voor 3 maanden.

Geen maximum aan verlengen

"Wanneer er na 3 maanden nog geen woning is gevonden, kunnen de logeerder en het gastgezin besluiten de termijn te verlengen, daar zit geen maximum aan. "Maar alleen als ze dat allebei willen natuurlijk", benadrukt Zaal. "Een belangrijk onderdeel van de logeerregeling is dat de logeerder altijd terug kan naar een asielzoekerscentrum van het COA."

Wanneer een asielzoeker een afwijzende beslissing krijgt van de IND, moet hij terugkeren naar de COA-opvang. De logeerregeling stopt dan per direct.

Nog geen gastgezinnen voor 1.000 aangemelde statushouders

Sinds de oprichting van Takecarebnb in 2015, heeft de organisatie meer dan 2.500 mensen kunnen laten logeren bij gastgezinnen. "Nog los van de 3.000 Oekraïners die we sinds maart 2022 hebben opgevangen", vertelt Zaal. Hij merkt dat het aantal Nederlanders dat zich meldt als gastgezin toeneemt bij crises. "Na de inval in Oekraïne, waren ontzettend veel Nederlanders direct bereid hun huis open te stellen voor vluchtelingen."

"En ook toen volop in het nieuws was dat mensen in Ter Apel buiten moesten slapen, zagen we het aantal aanmeldingen toenemen. Maar we hebben toch nog steeds veel meer statushouders die willen logeren, dan gastgezinnen die een plek aanbieden", zegt hij. "Op dit moment zijn er 125 gastgezinnen actief, terwijl er nog zo'n 1.000 statushouders bij ons staan aangemeld die graag willen logeren."

Nog geen gastgezinnen voor asielzoekers beschikbaar via Takecarebnb

Takecarebnb weet nog niet of ze wil - en kan - meewerken aan het huisvesten van asielzoekers bij gastgezinnen. Zaal: "Het mooie is natuurlijk dat het plekken vrijmaakt in de asielzoekerscentra, maar voor ons is het een nadeel dat asielzoekers nog langer moeten wachten op een woning dan statushouders, en daarom nog langer bij gastgezinnen geplaatst moeten worden. Het is maar de vraag of genoeg gastgezinnen daarvoor openstaan."

"Ook is er een inhoudelijke overweging: wij willen zoveel mogelijk een apolitieke organisatie zijn, en op het moment dat we asielzoekers - die nog niet de volledige IND-procedure hebben doorlopen - een plekje aanbieden bij gastgezinnen, mengen we ons in de asieldiscussie en vervreemden wij een aantal gastgezinnen van ons. Terwijl we het voor iedereen mogelijk willen maken om vanuit zijn of haar eigen overwegingen iets bij te dragen."