De VVD-fractie van de Eerste Kamer lijkt de spreidingswet te gaan steunen. Hierdoor moeten veel gemeenten om als het gaat over de opvang van asielzoekers. Maar niet elke gemeente kán opvang regelen: "Hoe gaan we dit doen?"

Nog niet de helft van de gemeenten vangt op dit moment asielzoekers op: 46 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), opgevraagd door EenVandaag. Bij de analyse is de opvang van Oekraïners niet meegerekend. In slechts 157 van de 342 gemeenten worden nu vluchtelingen zonder verblijfsstatus opgevangen.

Verplichte opvang

In de naderende spreidingswet worden gemeenten verplicht om een deel van de asielzoekers zonder verblijfsstatus op te vangen. Gemeenten moeten bij invoering van de wet op basis van inwoneraantal asielzoekers opnemen.

Voor 54 procent van de gemeenten ligt er dus nog een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Zelfs voor de gemeente Schagen, die met de opvang 250 asielzoekers in principe al voldoet aan de spreidingswet. "Alleen nog niet structureel. Het zijn allemaal nog tijdelijke voorzieningen", zegt burgemeester Marjan van Kampen.

'Sommige gemeenten willen wel, maar kunnen niet'

Zij is niet alleen verantwoordelijk voor Schagen. Van Kampen is vanwege afspraken in de veiligheidsregio voor zestien gemeenten in Noord-Holland verantwoordelijk voor de vluchtelingenopvang. In tien van deze gemeenten worden op dit moment geen vluchtelingen opgevangen. "Sommige gemeenten willen wel, maar kunnen niet."

Uit gegevens van het COA blijkt dat er in Nederland op dit moment 85 gemeenten zijn die de afgelopen twaalf jaar geen opvang voor vluchtelingen konden bieden. In een rondvraag bij deze gemeenten worden verschillende redenen aangehaald waarom het niet lukt. Het vaakst wijzen gemeenten naar regionale afspraken, vaak gekoppeld aan het feit dat de betreffende gemeente wel zorgde voor opvang van Oekraïners.

Geen geschikte locaties

Daarnaast geeft bijna de helft aan dat er geen geschikte locaties zijn binnen hun gemeente. Zo bood de gemeente Stede Broec, één van de zestien gemeenten waar Van Kampen verantwoordelijk voor is, een pand aan dat werd afgekeurd door het COA.

"Het pand voldeed niet aan de toen geldende richtlijnen, onder andere op het gebied van veiligheid", laat een woordvoerder van de gemeente Stede Broec weten. "En de kosten waren erg hoog om het pand geschikt te maken. Het COA heeft toen (2016, red.) besloten geen gebruik te maken van het pand."

Net als een woonwijk

Volgens Van Kampen zijn het vaak dit soort praktische problemen die ervoor zorgen dat gemeenten niets kunnen betekenen in de vluchtelingenopvang. "We zijn steeds met sporthallen en noodverbanden bezig om dit op te lossen."

Het is volgens haar net als een woonwijk. "Als wij een woonwijk willen bouwen, zijn we jaren bezig doordat de procedures zo lang duren. Dat geldt ook voor een azc." De weigering van locaties zorgt voor frustraties bij gemeenten. "Ik sprak de burgemeester in Dinkelland. Hij zegt: ik wil heel graag een azc bouwen, maar ik heb zoveel wet- en regelgeving. Dat haalt ook de energie bij de gemeente weg."

Elke gemeente moet aan de slag

Karin Geuijen, onderzoeker bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in migratie en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, ziet deze problemen ook. Maar volgens Geuijen gaat dat veranderen. "De gemeenten die tot nu toe nog geen langdurige opvang voor asielzoekers hebben gecreëerd, gaan dat in principe de komende tijd wel doen."

Elke gemeente moet aan de slag volgens Geuijen. "Per 10.000 inwoners moet een gemeente ongeveer 25 asielzoekers per jaar opvangen", vertelt ze. "Dat kunnen ze op hun eigen manier invullen. En dat gaan ze hopelijk pro-actief doen. En op een creatieve manier."

Kleinschalige opvang is logisch maar onzeker

Van Kampen heeft er vertrouwen in dat haar gemeenten het voor elkaar gaan krijgen. "Als je allemaal een klein beetje doet, kan je wel iets bereiken." Maar om dat te bewerkstelligen moet er wel iets veranderen als het gaat om de kleinschalige opvang, tot maximaal 150 opvangplekken.

Al in december liet het COA weten dat het logisch is om te kijken naar meer kleinschalige opvang. Maar of er ook daadwerkelijk meer kleinschalige locaties gaan komen, is nog onduidelijk. Dat wordt pas duidelijk bij de uiteindelijke uitvoering van de wet. Daarbij benadrukt een woordvoerder van het COA dat het bij opvanglocaties altijd gaat om maatwerk.

'Hoe gaan we dit doen'

Volgens Geuijen komen die kleinschalige opvangcentra er in de toekomst wel. "Deze spreidingswet maakt het mogelijk om veel kleinschaliger op te vangen. Het bezwaar dat gemeenten hebben 'we willen wel, maar we kunnen niet' is nu echt van de baan."

Dat vertrouwen heeft Van Kampen ook, ondanks dat de opgave in haar regio groot is. Volgens de verdeelsleutel van de spreidingswet moet zij in een gebied van 600.000 inwoners maar liefst 3.800 asielzoekers huisvesten. "Ik zie sommige gemeenten ook worstelen. En daardoor zal de wet helpen. Want straks moeten we allemaal het gesprek met onze raden voeren. En bespreken we: wij moeten dit ook gaan doen. En hoe gaan we dit doen?"