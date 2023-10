Deze week is een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus begonnen. Mensen in risicogroepen mogen naar een priklocatie. Een kwart van de mensen die daar niet toe behoren, zou ook wel een prik willen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder de leden van het Opiniepanel.

Animo onder risicogroepen

60-plussers, mensen die elk jaar worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers die met patiënten werken, zwangeren en mensen met een medisch risico kunnen sinds deze week weer een prik krijgen tegen het coronavirus.

Bij ongeveer de helft is daar animo voor. 43 procent van de mensen in deze risicogroepen wil zich deze ronde zeker laten vaccineren of heeft de prik al gehad. Nog eens 14 procent is nog niet zeker, maar denkt 'waarschijnlijk' naar een priklocatie te gaan.

'Mezelf en naasten beschermen'

Het enthousiasme voor een nieuwe prik is het hoogst onder ouderen. Mensen die zich willen laten vaccineren, doen dat om zichzelf en hun naasten te beschermen.

Er zijn ook mensen die nog twijfelen. Zij hebben nog geen uitnodiging gehad of willen meer informatie van bijvoorbeeld hun huisarts voordat ze een beslissing nemen.

'Voldoende beschermd'

Anderen zien de toegevoegde waarde niet. Velen hebben corona gehad en zijn eerder ingeënt, en vinden zich daarmee nu voldoende beschermd. Ook zijn er mensen die corona helemaal niet gevaarlijk vinden.

Veel mensen die de prik niet willen, geven aan er vorige keren ziek van te zijn geworden. "Ik ben nu vast voldoende beschermd, dagenlang ellende is het me in dit stadium niet meer waard." Anderen geloven niet in de werking.

Ook sommige mensen zonder risico willen prik

Mensen die buiten deze risicocategorieën vallen, kunnen nu in principe geen vaccinatie krijgen. Toch zou ook een deel van hen dat wel willen. Een kwart (26 procent) van de mensen die niet tot een van de risicogroepen behoren, zou zich zeker of waarschijnlijk laten prikken, als dat zou kunnen.

Zij zeggen vooral dat ze dat 'voor de zekerheid' willen doen. Zeker als ze een kwetsbare persoon in hun omgeving hebben. "Extra bescherming voor mij en mijn naasten kan geen kwaad", schrijft iemand.

Weinig zorgen over coronavirus

Ondanks de belangstelling voor de prik, maken relatief weinig mensen zich zorgen over corona. De cijfers zijn al twee jaar laag en de start van de herfst en de nieuwe prikronde brengen daar geen verandering in. 11 procent is nu bezorgd over het virus. Dat is evenveel als eerder dit jaar, toen het kabinet besloot de basisadviezen af te schaffen.

Zorgen over het coronavirus door de tijd

Het cijfer ligt hoger onder mensen met een kwetsbare gezondheid. Ruim een kwart (27 procent) van de mensen die in een zogenaamde 'medische hoogrisicogroep' zitten, maakt zich nu zorgen. Datzelfde geldt voor bijna één op de vijf (18 procent) 60-plussers.