Minister Connie Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet opstappen als het aan de FNV ligt. Aanleiding is het lage aantal uitkeringen aan postcovidpatiënten die in de gezondheidszorg werkten tijdens de pandemie.

Gisteravond werd bekend dat 425 zorgmedewerkers met postcovid een eenmalige uitkering van vijftienduizend euro krijgen. Dat zijn veel minder mensen dan waar het FNV op had gehoopt. Opvallend is dat er slechts 806 aanmeldingen zijn voor de regeling.

'Zoek andere baan, minister Helder'

"Het optreden van minister Helder getuigt van bestuurlijke incompetentie", zegt vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong. "Ze heeft hier glashard opgetreden en de Kamer geschoffeerd. Er is een motie ingediend waarin staat dat de minister hier soepel mee om moet gaan. Alles heeft ze naast zich neergelegd."

"Tegen de minister wil ik zeggen: zoek een andere baan. De zorg is hier niet mee geholpen. We zouden deze medewerkers op handen moeten dragen, maar dit straalt uit dat het haar geen moer interesseert."

Alleen voor medewerkers die intensieve zorg verleenden

Een deel van de aanvragen werd afgewezen omdat de zorgmedewerker geen intensieve zorg verleende. Dat geldt ook voor Bianca van der Heijden die tijdens de eerste coronagolf facilitair medewerker was in een verzorgingstehuis. Maar omdat er tijdens de eerste piek hulp nodig was, sorteerde ze vuile was van coronapatiënten. Waarschijnlijk liep ze het virus daar op.

"Familieleden mochten niet naar binnen, dus wij deden de was van besmette patiënten. Meteen in de eerste twee weken kreeg ik covid en ik was zo ziek dat ik twee weken in het ziekenhuis lag. Daarna heb ik negen maanden thuis in isolatie gezeten omdat ik geen bloedlichaampjes aanmaakte. Nu heb ik erg veel last van hersenmist en kan ik maar moeilijk met drukte omgaan."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen FNV hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer meer geld vrijmaakt voor post-COVID patiënten

Teleurgesteld

"Er wordt gezegd dat het niet op papier staat dat ik m'n handjes uit heb gestoken," vertelt Bianca. "Dus die helpende handjes grijpen nu langs de vergoeding en daar ben ik zwaar teleurgesteld door. Iedereen heeft zich ingezet om de medemens te helpen. Ik vind dat de mensen die toen ziek zijn geworden nu door de overheid geholpen mogen worden."

De FNV is ook teleurgesteld in het lage aantal uitgekeerde vergoedingen zegt Kitty Jong. "Extra wrang is het dat door de strenge voorwaarden en hun slechte conditie talloze mensen de aanvraag bij voorbaat niet zagen zitten."

Pot nog vol

Na deze uitkeringen is ongeveer 20 procent van het beschikbare budget gebruikt. In totaal is er 33 miljoen euro gereserveerd voor de financiële bijdrage. Het grootste deel zit dus nog in de pot. De FNV hoopt dat Kamerleden moties indienen om meer mensen toegang geven tot de regeling.

"Pieter Omtzigt diende in de vorige Tweede Kamer een voorstel in om de regeling long covid uit te breiden voor alle zorgmedewerkers die in 2020 long covid opliepen", schrijft de FNV. "Deze motie werd gesteund door BBB, PVV, GroenLinks/PvdA, SP, Volt, Denk, PvdD en SGP en zou nu worden aangenomen."

Trap na

Tijdens het begin van de pandemie was er een tekort aan beschermende materialen, vertelt Bianca. "Er was alleen handgel, verder was er niks. Geen mondkapjes."

Het gaat nu beter met haar, maar ze is nog niet volledig hersteld. Dat maakt haar droevig. "Ik moet nog zo lang en je wereldje wordt gewoon heel klein. Eigenlijk voelt dit als een trap na. Ik hoop dat mijn fysieke gesteldheid nog beter wordt. Ik hoop dat er postcovidcentra's in Nederland komen."