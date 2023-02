Het kabinet komt zelf met een financiële regeling voor zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen in de eerste golf van de pandemie. Ook Roger en Roy vallen daaronder, maar een gevoel van opluchting is er helemaal niet. "Ben ik hiermee geholpen?"

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de compensatie zelf regelt, in plaats van dat werkgevers en vakbonden dat moeten bepalen. Werkgevers hebben aangegeven dat ze daar niet aan mee wilden werken. De brief komt nadat er in de Eerste Kamer een motie voor 150 miljoen aan compensatie doorheen is gekomen.

Volledig arbeidsongeschikt

Roy van Oorschot en Roger Schleipen werkten allebei in de ambulanceverpleging en zitten ze al bijna 3 jaar thuis vanwege long covid. Omdat er nog geen protocollen waren, werkten ze onbeschermd. Vandaag kregen ze te horen dat er toch een financiële regeling vanuit het kabinet komt, ook voor hen.

Eerst leek dat nog niet zo te zijn, omdat de regeling via werkgevers geregeld moest worden. Maar die hebben zij op dit moment niet meer. "We zijn volledig arbeidsongeschikt", vertelt Roy. Nu komt er dus toch een regeling voor ze, vanuit het ministerie. Maar het stemt ze niet gelukkig.

'Wat houdt het in?'

"Er staat eigenlijk niks in", zegt Roger over de brief van minister Helder. "Er staat niet in waar ze aan denkt. Geen bedragen, geen duidelijke afbakening. Het is nog maar de vraag hoe of wat en hoe dit verder gaat."

"Ik val nu binnen de regeling, prima. Maar ben ik daarmee geholpen?" vraagt hij zich af. Hij vertelt dat hij afgelopen juni minister Helder heeft laten zien wat het hem allemaal heeft gekost, en dat dat veel meer was dan het bedrag dat zij toen voor ogen had. "Financieel kom je er hiermee vast wel even vooruit. Maar waar hebben we het nou precies over? Wat houdt het allemaal in?"

Afwachten

Ook stelt Roger zo z'n vragen bij de timing van de brief. "Gistermiddag kwam die motie er doorheen, en een halve dag later ligt die brief er. Daar is duidelijk rekening mee gehouden door het ministerie", zegt hij. "Hiervoor duurde alles jaren en maanden. Ze doen er alles aan om het te vertragen."

Ook Roy heeft nog geen gevoel van opluchting. "Ik ben blij om te horen dat het niet bij Ik weet nog niet wat alles gaat inhouden. Tot nu toe heeft de minister alleen nog maar regelingen bedacht waarvan wij dachten: is dit het? Dus misschien stelt het wel helemaal niks voor", zegt hij. "Ik wil nu eerst afwachten wat het precies wordt."

Kort geding

Vakbonden FNV en CNV hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Daarin vragen zij om een voorschot op een schadevergoeding van zorgmedewerkers die in 2020 in direct contact kwamen met coronapatiënten, in dat jaar besmet zijn geraakt, nu long covid hebben en als gevolg daarvan al meer dan 2 jaar minder of niet meer kunnen werken.

"In de brief van minister Helder lees ik nog niets over euro's", zegt CNV-voorzitter Zorg en Welzijn Gaby Perin-Gopie. "Ook maakt minister Helder dat de groep veel kleiner dan dat wij in het kortgeding aangeven. Samen met onze advocaten en FNV kijken we hoe dit de rechtszaak van 17 februari beïnvloedt."

'Veel te karig'

"We zijn blij dat onze druk geholpen heeft", zegt ook FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "De minister heeft een regeling schandalig lang getraineerd ten koste van zieke zorgmedewerkers die ontslagen zijn. We zien dat de regeling alleen geldt voor zorgmedewerkers die in de eerste 3 maanden van de pandemie ziek zijn geworden en long covid hebben opgelopen. Dat vinden wij veel te karig."

"We willen dat de regeling geldt voor heel 2020, toen er nog geen vaccinaties beschikbaar waren", vervolgt ze. "Eerste Kamer heeft gisteren gevraagd om 150 miljoen, dit maakt ruimhartiger regeling mogelijk. We gaan er van uit, dat we ons kort geding gewoon doorzetten.'

'Geef je fouten toe'

"Ik ben heel blij dat het kort geding doorgaat", zegt Roy. "Ik denk niet dat de minister ons tegemoet gaat komen in hoe wij dat beoogd hebben, een compensatie waardoor wij schadeloos worden gesteld. Ik vraag me ten zeerste af of dat er gaat komen."

Minister Helder noemde het kort geding eerder een 'onnodige vertraging van de bonden'. "Dat vond ik zo erg", zegt Roger. "Ze werd er al dik een jaar voor gewaarschuwd. Geef gewoon je fouten toe en herstel ze. Misschien zijn er met de beste bedoelingen fouten gemaakt in 2020, oke, maar geef het gewoon toe."

Onduidelijkheid

De precieze invulling van de financiële regeling is nog niet bekend. De woordvoerder van minister Conny Helder laat weten 'dat de urgentie erg wordt gevoeld en dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt'.

"Het enige is wel dat er nog een kort geding loopt (van FNV en CNV red.). We zijn afhankelijk van de uitspraak. Dus tot die tijd kunnen we sowieso niets doen", zegt de woordvoerder.