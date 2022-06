De overheid moet meer aandacht hebben voor zorgpersoneel met long covid-klachten. Volgens de Nationale ombudsman moet deze groep extra ondersteuning krijgen. "Iedereen heeft recht op goede zorg. Maar deze mensen hebben een extra streepje voor."

"Laten we leren van de Q-koortsepidemie en het niet nog 10 jaar laten duren voordat de overheid haar rol erkent en deze groep burgers hoort en ondersteunt." Dat adviseert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mensen in de frontlinie

De ombudsman maakt zich met name zorgen over het zorgpersoneel, dat tijdens de pandemie in de frontlinie van de zorg werkte en vanwege hun ziekte hun baan verloor of niet meer in staat is te werken.

Zorg ervoor dat die mensen ondersteund worden, zegt Van Zutphen: "Het zijn mensen die niet kwetsbaar waren, maar dat wel worden door de ziekte die ze hebben. Zorg voor medische behandelingen en steun ze daar waar ze in de problemen komen, vooral financieel."

4800 meldingen

Dat is koren op de molen van vakbond FNV. Zij overhandigen morgen een rapport met de titel 'Meldpunt long covid onder zorgprofessionals'.

Bij dat meldpunt zijn het afgelopen half jaar 4800 meldingen binnengekomen van zorgmedewerkers met langdurige klachten na een coronabesmetting. Ongeveer 1000 van hen zijn al langer dan 2 jaar ziek, zijn hun baan kwijtgeraakt of staan op het punt om die kwijt te raken.

Revalidatie te duur

Een op de drie melders geeft aan dat ze zelf moeten betalen voor de revalidatiekosten, omdat de verzekering de behandeling niet meer vergoedt, zegt Kitty Jong van FNV. "Door de combinatie van een terugval in loon na het eerste ziektejaar en hoge kosten, stoppen veel mensen met hun revalidatietraject omdat het te duur wordt."

Jong overhandigt morgen het rapport namens de FNV aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en wil dat er in de Voorjaarsnota een bedrag van 150 miljoen euro wordt gereserveerd voor een long covidfonds. "Dat houdt in dat er per slachtoffer 22.000 euro beschikbaar is om in ieder geval de revalidatiekosten te dekken."

'Ik word nooit meer beter'

Morgen spreekt de minister ook met een aantal zorgmedewerkers die long covid opliepen. Eén van hen is verpleegkundige Anne Bos. Zij raakte in de eerste golf besmet tijdens haar werk op een corona-afdeling. Inmiddels is ze haar baan kwijt en de hoop op een volledig herstel na corona is ze ook verloren.

"Mijn lymfensysteem is beschadigd, mijn longweefsel kapot. Al mijn organen hebben een tik van de molen gekregen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mentale schade. Ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit meer beter word."

'Tijd om te handelen'

Ombudsman Van Zutphen heeft er vertrouwen in dat de overheid uiteindelijk over de brug komt en het zorgpersoneel met long covid gaat ondersteunen.

"De bewegingen zijn er nu wel. Ik denk dat er geleerd is van de Q-koortskwesties, maar het moet nog wel echt gaan gebeuren. We weten dat het eraan zit te komen, maar nu is het tijd om te handelen en daarom is dit het moment om voor die mensen op te komen."