Gezinnen die uit huis worden gezet, worden door de overheid te veel aan hun lot overgelaten. Dat stellen de Ombudsman en de Kindsombudsman in een rapport. Met kinderen wordt volgens hen te weinig rekening gehouden.

Hoe schrijnend de gevallen zijn bij mensen thuis met betalingsproblemen, zien Marlon van Bekkum en Sarah Kamal. Zij werken voor het team 'Vroeg erop af' in Amsterdam Nieuw-West.

Meldingen

"Wij gaan langs bij mensen die door de gemeente bij ons worden gemeld als ze betaalachterstanden hebben, of bij mensen die gemeld worden omdat hun woning wordt ontruimd", vertelt Sarah. "Wij krijgen van de gemeente meldingen om wie het gaat, zodat we langs kunnen gaan bij de mensen thuis."

"De mensen proberen alle ballen hoog te houden. Ze weten niet van het bestaan van alle hulporganisaties en ze hebben schaamte om zelf naar ons toe te komen, om zelf om hulp te vragen."

Meldingen nemen toe

En dat terwijl je al snel je woning kan kwijtraken, ziet Marlon. "Als je drie maanden je huur niet betaalt, kan je al op straat komen te staan." Marlon komt veel bij mensen thuis om te zorgen dat ze hun woning niet kwijtraken.

Het aantal meldingen van dreigende huisuitzettingen bij het team in Amsterdam Nieuw-West is inmiddels van 400 naar 600 per maand gegaan, maar ze weten ervoor te zorgen dat niemand uit huis wordt geplaatst.

Schrijnende situaties

"We treffen heel schrijnende situaties achter de voordeuren bij mensen", vervolgt Marlon. "Dat loopt uiteen van woningen zonder vloerbedekkingen, koude huizen, we zien mensen die jarenlang de tandarts niet hebben gezien, kinderen die de tandarts niet bezoeken, we treffen koelkasten aan waar geen producten in te vinden zijn."

"We zien mensen met volle brievenbussen die de post niet open durven te maken. Er zijn zoveel voorzieningen, dat mensen niet meer weten waar ze recht op hebben. Mensen schamen zich en zijn verslagen."

Kinderen

"Voor de kinderen is dit ook heel schrijnend", benadrukt Sarah. "Voor de ouders is het schrijnend, maar voor de kinderen al helemaal. Zij maken het mee. Ze merken aan hun ouders wat er gaande is, ook het stadium voor de echte problemen krijgen ze mee."

Daarom roept de Ombudsman met de Kinderombudsman vandaag op om de gemeenten te verplichten dat ze het verhaal van de kinderen meenemen in de behandeling van gezinnen met schulden. Kijk niet alleen naar de ouders, maar neem het verhaal van kinderen ook mee, benadrukt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.