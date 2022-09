Long covid-patiënten voelen zich aan hun lot overgelaten. Ze proberen van alles om te genezen, maar lang niet altijd met het gewenste effect. C-support ondersteunt ze en wil dat er in Nederland meer onderzoek komt waar patiënten direct iets aan hebben.

Long covid-patiënten missen houvast en perspectief. Dat ziet nazorgorganisatie C-support, waar zich inmiddels 16.000 mensen hebben gemeld.

Meer focus in onderzoek

"Mensen proberen van alles om beter te worden, omdat ze wanhopig zijn. Dat is begrijpelijk maar sommige behandelingen zijn risicovol of moet je zelf betalen. Daar heeft niet iedereen het geld voor."

Dat zegt huisarts en medisch adviseur Sara Biere-Rafi bij C-support. Zij wil dat het wetenschappelijk onderzoek naar long covid, nu vaak versnipperd, veel meer focus krijgt zodat patiënten er echt iets aan hebben.

4 uur per dag werken

De 51-jarige Brian van de Laar heeft long covid en probeert alles om te genezen. Hij ging van een leven met een fulltime baan, drie keer per week hardlopen en drummen in een band, naar een leven met veel beperkingen. Hij kan nog maar een half uur aaneengesloten werken en moet daarna rusten.

Het lukt hem om maximaal 4 uur per dag te werken. Voor zijn baan als probleemanalist op ICT-gebied is hij niet meer geschikt. "Mijn werkgever zoekt nu naar een alternatieve baan die ik met al die beperkingen wel aan zou kunnen. Dat is op zich fijn maar brengt mij ook in een spagaat, want ik heb ook tijd nodig om te onderzoeken hoe ik beter kan worden."

Zoektocht naar genezing

Met dat onderzoek is Brian al een poosje bezig. In februari 2020 begonnen zijn klachten. "Het voelde als een vrij ernstige griep maar ik ben toch doorgegaan. Tot de extreme benauwdheid begon. Anderhalve maand later voelde ik me iets beter en wilde ik weer gaan hardlopen, meteen drie keer per week. Toen ben ik ook weer met drummen begonnen." Achteraf gezien is dat te snel geweest.

"In een paar maanden ging het in plaats van steeds beter, juist slechter. Als ik ging hardlopen had ik 3 dagen nodig om te herstellen. Tijdens het hardlopen werd ik misselijk, kreeg ik mijn hart niet onder controle. Toen ben ik gestopt met hardlopen." Zijn werk hield Brian nog een tijd vol. Het thuiswerken gaf hem namelijk de mogelijkheid om de uren zo te verdelen dat hij tussendoor kan rusten. Pas in 2021 meldde hij zich ziek en begon hij met een zoektocht naar genezing.

14.000 euro om beter te worden

"Uiteindelijk ben ik zelf gaan zoeken wat ik kan doen om iets beter te worden, vanuit de huisarts en twee cardiologen die me hebben onderzocht, kwam verder niks." Brian besloot een zogenoemde afarese-behandeling te volgen. Dat is een techniek waarbij bloed wordt gefilterd met de bedoeling klontering tegen te gaan.

Deze techniek is wetenschappelijk nog niet bewezen. De techniek heeft risico's en je moet er zelf voor betalen. De behandeling wordt gegeven in een kliniek op Cyprus. "Ik heb inmiddels 12.000 euro uitgegeven in mijn pogingen om beter te worden."

Hoop op werkende behandeling

In het begin leken de afarese-behandelingen voor Brian te werken. "Na vier behandelingen op Cyprus kon ik weer 6 uur per dag werken, maar mijn werkgever wilde toen versneld opbouwen en ik raakte terug bij af. Terwijl ik juist dacht 'nu komt het goed'. Al met al bleek het effect van de afarese voor Brian tijdelijk. Wel heeft het Brian de hoop gegeven dat er misschien ooit een behandeling zal komen die werkt.

Brian gaat nog steeds naar Cyprus, maar niet meer voor afarese. Hij krijgt daar nu infusen met vitamine-preparaten die minder kostbaar zijn. "Ik hoop dat de infusen meer effect hebben. Met het weinige onderzoek dat hier gedaan wordt en een huisarts die de schouders ophaalt is het ook moeilijk wat je anders nog kunt doen."

'Zorg onder de maat'

Medisch adviseur Sara Biere-Rafi van C-support vindt afarese-behandelingen risicovol, vertelt ze. "Ze sturen je met twee bloedverdunners naar huis. Normaal gesproken moet daar een strenge controle op zijn vanwege het risico op bloedingen, maar hier is er helemaal geen controle."

Ze vindt het ook oneerlijk dat niet iedereen alternatieve behandelingen kan betalen. "Het komt erop neer dat de zorg voor long covid-patiënten onder de maat is."

Versnipperd

C-support pleit al een tijdje voor een expertisecentrum waar alle kennis wordt gebundeld, en is daarover in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS). Daarnaast wil Biere-Rafi dat wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar long covid meer ten goede komt aan de patiënten.

"Op dit moment zie je dat veel onderzoeksgroepen op hun eigen stukje aan het werk zijn, dat is dus versnipperd."

'Hier gebeurt niks'

Bovendien wordt er volgens Biere-Rafi te veel met vragenlijsten gewerkt. Er wordt te weinig gekeken naar wat er in het lichaam gebeurt. In het buitenland wordt dat veel meer gedaan.

"Nu zijn wij ook een klein landje dus je kunt niet alles doen, maar door hoe wij hier bezig zijn, denken patiënten: 'hier gebeurt niks'. En die gaan dan naar het buitenland voor zo'n afarese-behandeling. Dat is onwenselijk en daarom moet er in Nederland meer sturing worden gegeven aan het wetenschappelijk onderzoek, zodat patiënten er ook iets aan hebben."