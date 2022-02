Wie corona heeft gehad, heeft een grotere kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder ruim 150.000 ex-coronapatiënten. "Hoe ernstiger ziek je bent geweest, hoe groter de kans is", zegt arts-onderzoeker Marijke Linschoten.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een corona-infectie hadden doorgemaakt, 63 procent meer kans hebben op een hartinfarct. Daarnaast zouden ze 84 procent meer kans hebben op een ritmestoornis van de hartkamers en 72 procent meer kans op hartfalen dan mensen die geen corona hebben gehad. Alleen al in de VS zou dit 3 miljoen nieuwe hartpatiënten betekenen. Wereldwijd zou het naar schatting om 15 miljoen patiënten gaan. Toch is er volgens Linschoten van het UMC Utrecht een belangrijke nuance.

Nog geen grote toestroom nieuwe patiënten

"In dit onderzoek is gekeken naar alle groepen mensen die corona hebben gekregen, dus ook de mensen die thuis zijn hersteld. Wanneer mensen thuis zijn hersteld, en ze het ziekenhuis niet van binnen hebben gezien, zijn de risico's op hartfalen een stuk minder groot dan wanneer dat wél het geval is."

In de dagelijkse praktijk ziet Linschoten nog geen grote toestroom van nieuwe patiënten. "Met corona ligt alles onder een vergrootglas. Bij de griep weten we bijvoorbeeld ook niet of de kans op hart- en vaatziekten groter is."

Bekijk ook Verpleegkundige Anne heeft long covid en dreigt net als 700 anderen daardoor haar baan te verliezen

Vergelijken met Nederland

De studie werd uitgevoerd door de Washington University of Medicine. Voordat de conclusies van de studie werden gepubliceerd, was Nederland ook al bezig met een vergelijkbaar onderzoek. "We zijn benieuw hoe de Nederlandse cijfers zich verhouden tot dit Amerikaanse onderzoek", zegt arts-onderzoeker Linschoten.

"Tijdens de eerste golf van de pandemie hebben we anoniem 40 procent van alle ziekenhuisopnames bestudeerd. Deze verrijken we nu met cijfers van het overlijden en hart- en vaatziekten van het CBS."

Hartruisje

Manon Ossevoort uit Hees-Dinther kreeg samen met haar kinderen tot twee keer toe corona. En ook behoorlijk pittig. Ze had het gevoel alsof ze een jaar lang voor 95 procent uit de running was. Ze heeft een hartruisje, die ze voor corona niet had. Maar of het door corona komt is niet te zeggen.

"Ik heb anderhalf jaar lang veel last gehad van druk op de borst. Ik ben daarmee bij een cardioloog geweest en toen werd dat hartruisje gezien. Maar verder lijkt het wel oké met mijn hart." Nadat ze afgelopen mei weer corona kreeg, speelden de long-covid-klachten weer op. "Toen ik 12 weken later de een vaccinatie genomen, als een soort booster. En toen namen de klachten af. En nu op dit moment heb ik die hartklachten niet."

Bron: EenVandaag Manon Ossevoort

Roep om onderzoek

Ossevoort heeft lang geleefd met het gevoel dat ze elke dag een hartaanval kon krijgen bij het inspannen. "Dat voelt erg unheimisch natuurlijk." Ze hoopt dat er geen blijvende schade is. "Ik wens alle wetenschappers toe dat ze dit heel erg gaan onderzoeken", zegt Ossevoort.

Ook haar zoontje heeft al 2 jaar lang last van klachten. Om hem onderzocht te krijgen, is erg moeilijk, zegt ze. Ze wachten op een echo voor hem. "Daar hebben we nu al 2 jaar op moeten wachten. Wij hopen zodra de druk op de zorg minder wordt, wij een oproep krijgen. "

Aan de bel trekken

"Ervaar je klachten, dan moet je aan de bel trekken", reageert arts-onderzoeker Linschoten. "We hebben gezien in de pandemie dat mensen een drempel voelden om de huisarts of zelfs 112 te bellen. Maar trek aan de bel, dan kan dat uitgezocht worden."

"In het begin van de pandemie was er nog weinig bekend over long-covid-klachten, maar we weten dat heel veel mesen langdurige klachten hebben. En we proberen op dit moment vast te stellen dat als je rondloopt met hartkloppingen, of dat een teken is van hartschade, of dat het iets anders is", zegt Linschoten.

Vaccineren mogelijk de oplossing

Mogelijk heeft vaccineren zin om de risico's verder te verkleinen. Het Amerikaanse onderzoek vond namelijk plaats tussen maart 2020 en februari 2021, legt Linschoten uit. "Op dat moment waren vaccins een stuk minder goed beschikbaar dan tegenwoordig. We weten hoe ernstiger ziek je wordt, hoe meer risico je loopt."

"We weten uit verschillende studies dat vaccinaties heel effectief zijn bij het voorkomen van ernstige ziekten door corona. Je zou dan ook kunnen zeggen vaccineren dan ook een gunstige invloed heeft."

Behandeling wordt beter

Daarbij wisten we aan het begin van de pandemie niet goed hoe corona behandeld moest worden, legt Linschoten uit.

"Aan het begin hoorde je veel problemen over bloedpropjes, daarom krijgen mensen die nu in het ziekenhuis worden op corona standaard bloedverdunners. Dus de behandeling wordt ook steeds beter, en daarbij verandert het virus constant."