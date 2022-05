Op bijna de helft van de Nederlandse scholen is wel een leraar met langdurige coronaklachten, zo blijkt uit cijfers van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Een van die leraren is juf Jannie. Twee jaar na haar besmetting lukt lesgeven nog steeds niet.

"Na een kwartier houdt mijn lichaam ermee op. Dan kan ik niet neer staan, ik kan de woorden niet meer vinden, ik kan geen normale zinnen meer maken. De computer crasht gewoon." Juf Jannie de Leeuw werd in de eerste coronagolf erg ziek. De besmetting liep ze waarschijnlijk op school op en sindsdien staat haar leven op zijn kop.

'Heel ander leven' voor juf Jannie

Na de minste vorm van inspanning krijgt ze hoofdpijn en moet ze uitrusten. "Het is een heel ander leven. Het is nog net een leven."

Voor leraren zoals Jannie, maar ook voor zorgpersoneel, moet een tegemoetkomingsfonds komen met daarin 150 miljoen euro. Dat schrijven de AOb en FNV in een brief aan de ministers van Onderwijs, Sociale Zaken en Langdurige Zorg. Het geld moet niet alleen een tegemoetkoming zijn voor kosten die slachtoffers door hun ziekte maken, maar ook dienen als erkenning.

Beleid had anders gekund

Volgens beide bonden is er tijdens de coronacrisis te weinig gedaan om de gezondheid van werknemers te beschermen. "Tijdens de eerste lockdown draaide de noodopvang en het onderwijs aan kwetsbare kinderen gewoon door", zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

"In het begin zei de overheid dat kinderen niet besmettelijk waren en dat ventilatie niet zo belangrijk was. We weten nu wel beter. En wij hebben steeds gehamerd op voorrang van docenten bij vaccinatie en dat is ook niet gebeurd. Dat had echt wel anders gekund."

'Niemand weet hoe het gaat lopen'

Mensen met long covid houden soms maanden of jarenlang klachten. Zoals bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, verhoging, verlies van reukvermogen of vergeetachtigheid.

Juf Jannie heeft drie keer geprobeerd om weer les te gaan geven. "Maar als ik dan op school was geweest, kon ik niet naar huis fietsen. Halverwege op een heuveltje moest ik gaan liggen, omdat ik zo slap werd. Dan lag ik op dat heuveltje te wachten tot mijn lichaam hersteld was."

Uitlegvideo: corona blijft ook nu muteren, is dat erg?

Hoe groot is de groep?

FNV Zorg & Welzijn en de AOb openden enkele maanden geleden meldpunten om de grootte van de groep slachtoffers in kaart te brengen. Ze ontvingen al meer dan 6000 reacties, waarvan bijna 1500 van leraren. De Algemene Vereniging Schoolleiders deed eigen onderzoek. Van de ruim 600 ondervraagde schoolleiders, liet bijna de helft weten dat zeker één leraar op de school te maken heeft met langdurige coronaklachten.

Juf Jannie verwacht niet dat ze ooit nog terug kan keren voor de klas. "Ik hoop dat ik in de toekomst weer wat vrijwilligerswerk kan doen, maar niemand weet hoe het gaat lopen."