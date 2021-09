Een groot deel van de coronasteun die het onderwijs heeft gekregen is niet uitgegeven. Dat zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders. Een van de redenen: er was geen personeel beschikbaar om in te huren.

De middelbare scholen hebben gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school gekregen. "In het voorjaar is de regeling pas laat bekend geworden hoe hoog het bedrag is en wat het proces is om het te besteden", zegt Petra van Haren van AVS.

Twee jaar tijd om uit te geven

Voor de zomervakantie moest er een plan voor de besteding worden gemaakt, maar regio Noord ging al snel nadat bekend was gemaakt dat het geld er kwam, op zomervakantie. "Scholen zijn druk plannen gaan schrijven, maar bij 20 procent is dat niet voor de vakantie gelukt."

"En bij scholen die wel een plan hebben ingediend, is het bij 60 procent van de scholen gelukt om dat personeel na de vakantie op de scholen te krijgen", zegt Van Haren. "Maar bij zo'n 40 procent dus nog niet. Dat is een groot vraagstuk. Want er zijn gewoon plekken in ons land waar nauwelijks personeel of ondersteunde leerkrachten is te krijgen zijn."

Scholen waar het minder ging niet uit het slop

Waar het extra personeel niet te krijgen is, was ook voor corona al een tekort, zegt Van Haren. "Maar aan de ene kant kan je dus zeggen dat het heel goed gaat. 60 procent heeft het ingevuld vanaf de start. Je ziet dus dat waar het goed ging het nu beter gaat, maar op plekken waar het minder goed was, is het niet opgelost."

De AVS is wel blij met de investering. "Want het was keihard nodig", zegt Van Haren. "Maar het zijn geen structurele investeringen. En als je dus maar 2 jaar hebt om dit geld uit te geven en personeel is niet te krijgen, wordt het heel moeilijk."

Petra van Haren van AVS over dit onderwerp in EenVandaag

Investeren

Op een aantal plekken heeft de minister geld beschikbaar gesteld voor toeslagen voor het personeel. "Dat is vooral in de grote steden zo. Maar geld is geen oplossing. Als mensen er niet zijn, komen ze op deze manier ook niet zo uit een grote hoed. Kinderen hebben recht op professionals. Dus je moet investeren in opleidingen, schoolleiders en leraren. En het behoudt van mensen. Alleen dan lossen we het echte probleem op."

"Aan de andere kant is het wel een goede extra stap en zeggen we: doe wat je kan met het geld", zegt Van Haren. "Want elk kind dat nu beter onderwijs krijgt, is er een. En daar zijn we blij mee. Het is een goede eerste stap, maar nog niet genoeg."

Klassen naar huis sturen

Ondertussen is het nog niet gedaan met de zorgen over de coronamaatregelen in het onderwijs. AVS deed een peiling onder scholen en daaruit bleek dat zelf op de eerste schooldag al complete klassen naar huis zijn gestuurd. "Een derde van de scholen geeft aan dat meteen op de eerste dag na de vakantie al hele klassen naar huis werden gestuurd."

"We horen nu veel geluiden dat we deze maatregel misschien moeten laten vallen. En dat we alleen kinderen die in de buurt van het besmette kind moeten zijn geweest naar huis moeten sturen, maar iedereen die wel eens op een school is geweest kan zien dat dat geen goede maatregel is."