In Zuid-Afrika zijn twee nieuwe omikronvarianten opgedoken. Het zorgt voor een toename van besmettingen én ziekenhuisopnames. Er is nog geen reden tot paniek, maar het leert ons wel een les over de pandemie, zegt viroloog Marion Koopmans.

"We moeten blijven nadenken over wat we zelf kunnen doen om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen", benadrukt Koopmans. Volgens het OMT-lid hoeven we ons geen ernstige zorgen te maken over de nieuwe varianten, "maar we moeten ons blijven realiseren dat de pandemie niet over is."

BA4 en BA5

De varianten waar we het over hebben hebben de naam BA4 en BA5 gekregen en zijn varianten van Omikron - de variant waardoor wij eind vorig jaar nog opeens in een harde lockdown moesten. "Als je kijkt naar de laatste cijfers in Zuid-Afrika dan zie je dat het aantal besmettingen snel oplopen, en ook de ziekenhuisopnames stijgen weer. De twee nieuwe varianten zijn ondertussen dominant in het land", legt Koopmans uit.

"Deze zijn weer besmettelijker dan de eerste Omikronvariant, die ook uit Zuid-Afrika komt. Maar Omikron geeft over het algemeen een minder erg ziektebeeld. De eerste aanwijzingen uit Zuid-Afrika zijn dat het eigenlijk niet zoveel verschilt. Deze nieuwe varianten zouden ook milde infecties veroorzaken."

Hoe corona maar blijft muteren

Niet overschatten

Volgens Koopmans moeten we de Zuid-Afrikaanse gegevens in de gaten houden als we kijken naar wat het betekent voor Nederland. "We kunnen mazzel hebben, maar we moeten het niet overschatten. Veel is ook nog onduidelijk. In Nederland hebben we een andere Omikronvariant gehad (BA2) dan in Zuid-Afrika, dus we hebben ook andere antistoffen. We weten niet of de problemen van BA4 en BA5 hier hetzelfde zijn."

Wat we wel weten uit Zuid-Afrika? "Dat deze varianten kunnen ontsnappen aan de antistoffen van de eerste variant. Wel weten we dat het risico daarop een stuk kleiner is bij zij die gevaccineerd zijn. Dan stelt deze variant heel weinig voor."

Meerdere golven

Zeker op korte termijn zullen de nieuwe varianten nog niet voor problemen zorgen. "In de zomer hebben we het voordeel van het seizoenseffect", legt Koopmans uit. "Daar staat tegenover dat mensen veel gaan reizen en meer activiteiten hebben. We moeten dus vinger aan de pols houden."

"Op dit moment betekent de uitbraak in Zuid-Afrika dat we rekening moeten houden met het feit 'dat het ook bij ons kan gebeuren'. Of precies deze varianten een probleem zijn, weten we nog niet. Maar we moeten er sowieso nog rekening mee houden dat we echt nog wel een golf of meerdere golven gaan krijgen, waarschijnlijk in het najaar."

Advies

Koopmans sluit af met een advies dat we sinds het stoppen van de publieke persconferenties nauwelijks meer horen. "Gebruik een zelftest als je op bezoek gaat bij iemand met een zwakke gezondheid. En pas goed op als je verkouden bent."

"Het virus circuleert nog steeds. We zijn er zeker nog niet vanaf."