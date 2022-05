We staan er niet meer bij stil. Maar reizigers die komende zomer naar het buitenland gaan, krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met coronamaatregelen in hun vakantieland. En die kunnen soms nog verrassen.

De ANWB roept reizigers daarom op om zich goed in te lezen voordat zij op vakantie gaan. Per land, ook in Europa, verschillen de coronaregels namelijk.

'Dingen om op te letten'

"Als je een land ingaat, moet je goed opletten welke eisen een land stelt voor je bewijs", zegt Mandy van der Plas van ANWB Reiswijzer. "Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland; daar is zo'n herstelbewijs maar 90 dagen geldig terwijl in de rest van Europa het bewijs 180 dagen geldig is."

In Italië gelden ook andere coronaregels. "Daar heb je vanaf 6-jarige leeftijd een bewijs nodig. In andere landen is dat vaak pas op 12-jarige leeftijd is. Dat zijn echt dingen waar je op moet letten."

Coronareisbewijs

De Europese Unie heeft het gebruik van het coronareisbewijs (DCC) met een jaar verlengd. Dat heeft vooral gevolgen voor reizigers die komende zomer met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming reizen.

Zij moeten kunnen laten zien dat zij zijn gevaccineerd, zijn hersteld van corona of negatief zijn getest.

Mondkapje meenemen

De ANWB krijgt de laatste tijd steeds meer vragen van reizigers over de coronamaatregelen in het buitenland, zegt Van der Plas. Ze raadt hen in ieder geval aan om een mondkapje mee te nemen op reis.

"Vooral als je met het vliegtuig gaat, wordt er vaak nog een mondkapje vereist in het vliegtuig. Maar ook op veel bestemmingen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, is het verplicht om een mondkapje te dragen." In Nederland is die regel al enkele maanden geleden afgeschaft.

Hoe corona maar blijft muteren (en of dat erg is)

Mexico populair door afwezigheid maatregelen

Fenny Koppen van reisbureau Riskja Travel ziet dat er bij het boeken van reizen vragen zijn over de geldende coronamaatregelen in het buitenland. "Maar er zijn ook ontzettend veel reizigers die pas na boeking gaan nadenken over de maatregelen."

Volgens Koppen is Mexico nu vooral populair bij vakantiegangers omdat juist daar geen enkele verplichting meer geldt.

Uitdagingen door coronatest

Het reisbureau is gespecialiseerd in rondreizen. Maar dat brengt uitdagingen met zich mee. "Bijvoorbeeld als je onderweg een PCR-test moet doen bij een overstap. Het is heel vervelend als je bij een positieve test daar opeens achter moet blijven."

Daarom probeert het reisbureau routes waar zo'n test verplicht is te vermijden. "Azië is de enige verre regio waar dit nog lastig is. Maar daaromheen kun je eigenlijk overal prima naar toe op reis."