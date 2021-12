De continu veranderende coronamaatregelen maken een bezoek aan het buitenland ook dit jaar weer lastig. Het betekent voor velen dat familie zien deze kerst opnieuw moet worden uitgesteld. Zo ook voor Petra, Lucinda en Karen.

Een vaccinatiebewijs, negatieve PCR-test, bewijs van herstel, quarantaineplicht of een lockdown. Elk land voert een eigen coronabeleid, dat soms met de dag lijkt te veranderen. Voor velen zet het een streep door hun kerstplannen om naar het buitenland te gaan en familie of vrienden op te zoeken, soms na al een hele lange tijd. "Het is een enorme teleurstelling."

Petra Jongmans: gourmetten in Wenen

Bron: Eigen foto Petra en haar man vieren de kerst toch maar weer met z'n tweetjes in Oostenrijk

Met haar man Gerard en hun nieuwe puppy Charlie zou Petra tweede kerstdag vanuit hun woonplaats Wenen naar Nederland rijden. "We keken er erg naar uit om Charlie ook aan de familie voor te stellen." Na elkaar al een lange tijd niet te hebben gezien zou het nu eindelijk weer gebeuren. "We zouden 2 weken samen in een bungalow zitten en oud en nieuw met mijn moeder vieren. Dat is nu een ander verhaal geworden", betreurt Petra. "Nu wordt het hier maar gourmetten met z'n tweetjes."

De voortekenen waren al niet gunstig, en toen werd de harde lockdown in Nederland plots een feit. "Toen kwam het geschipper: gaan we wel of niet? Want we kwamen voor familie en vrienden, dus een lockdown is dan niet zo erg. Maar toen de regels uitlekten over hoeveel personen je mocht zien, werd het wel heel lastig."

Mogelijke superspreader

Petra zou op 2 januari haar moeder, broer en schoonzus nog samen zien, maar dat mag nu ook niet. "We vonden het ook slecht voelen om dan elke dag van afspraak naar afspraak te hoppen. Wij hebben wel een booster, maar de mensen die we zouden zien hebben die nog niet. Ondanks dat wij zelf redelijk goed beschermd zijn, voelde het niet goed om een mogelijke superspreader te zijn."

"Vorig jaar kon het ook al niet, dus we hadden ons er wel heel erg op verheugd iedereen met de feestdagen te zien. Het is echt heel jammer." Het betekent ook dat haar moeder alleen is met oud en nieuw. "Dat vind ik heel sneu. In het begin van de pandemie heb ik mijn moeder 1,5 jaar niet gezien, dus daarom hoopte ik het nu zo erg. Maar het kan nu dus weer niet en dat is zuur."

Lucinda Douglas: toch geen Zuid-Afrika

Bron: Eigen foto De reis die Lucinda met haar man en twee dochters naar Zuid-Afrika zou maken gaat niet door

Met maar liefst vijf zussen en een broertje heeft Lucinda heel wat familie. Ze zijn verspreid over de hele wereld, maar deze kerst zou ze de familie die in Zuid-Afrika woont opzoeken: het land waar ze zelf ook vandaan komt. Op haar 23ste kwam Lucinda naar Nederland. "Sinds de dood van mijn ouders in 2008 ben ik daar niet meer geweest. Mijn kinderen hebben mijn familie in Zuid-Afrika nog nooit ontmoet en nu zou dat eindelijk gebeuren."

"Het zou fantastisch mooi geweest zijn om daar met mijn gezin heen te gaan." Met haar man heeft ze een zoon en twee dochters. Haar zoon zou niet mee gaan: "Mijn meisjes waren er helemaal klaar voor, maar het gaat nu niet door. En dat is zo jammer, want het was zo bijzonder geweest hen Zuid-Afrika te laten zien."

Waarschijnlijk laatste kans

Lucinda geeft toe dat ze eigenlijk nog niet eens goed gekeken heeft naar de inreisregels voor het land, 'maar het is al vermoeiend om erover na te denken'. "We zijn niet gevaccineerd en waarschijnlijk moeten we nu dan in quarantaine als we daar aan komen. Het is zo'n gedoe dat je het steeds opnieuw uit moet zoeken. En als je dan weer voor een verrassing komt te staan; dan ben je in Zuid-Afrika wel heel ver weg."

Dus nu wordt het voor Lucinda en haar familie toch maar weer kerst in Nederland. Of ze in 2021 nog naar haar familie kan, is ook maar de vraag. "Ik denk eigenlijk dat dit de laatste kans was. Ik acht de kans namelijk alleen maar minder worden vanwege het feit dat we niet gevaccineerd zijn."

Karen Alexis: VS niet te doen

Bron: Eigen foto Ook dit jaar kunnen Karen en haar man geen kerst vieren bij hun familie in de Verenigde Staten

Al 6 jaar woont Karen met haar man in Nederland. Allebei komen ze uit de Verenigde Staten; zij uit New York en hij uit Kentucky. "Voor ons is het met kerst ook dit jaar maar beter om toch maar niet naar onze familie te gaan." Ze heeft maar een korte tijd om er te zijn en met de maatregelen is het eigenlijk niet te doen.

"Je moet testen doen voor iedere vlucht, dat kost veel geld. En dan moet je maar hopen dat je niet in quarantaine moet", zegt ze. "Ook wanneer je terugkomt, moet je weer een test doen. Dan is het mogelijk dat diegene naast je in het vliegtuig misschien wel besmet is. Het is gewoon te veel stress."

Cadeaus uitpakken via Skype

"Het is wel echt heel jammer." Karen heeft haar eigen familie in oktober 2019 voor het laatst gezien en haar schoonfamilie zelfs in 2018. "Nu zijn mijn ouders van plan om ons te bezoeken in maart, maar dat duurt toch nog wel lang. Ik heb er heel veel zin in hen weer in het echt te zien."

Toch doen ze er alsnog alles aan om de kerst een beetje samen te vieren. "We doen het kerstdiner digitaal en we sturen mijn schoonouders een adventskalender. Ook sturen we cadeaus naar elkaar. En dan Skypen we zodat we de boel samen openen. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar het is in ieder geval iets."