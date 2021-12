De spanning tussen mensen met en zonder vaccinatie neemt toe. Neem Wendy Kroeze die geen vaccin wil en vindt dat anderen dat moeten respecteren en Geuje van der Linde die steeds minder begrip weet op te brengen. "De verhoudingen staan op scherp."

Ze kreeg landelijke bekendheid als 'het bloemenmeisje', Wendy Kroeze. Tijdens coronarellen in het voorjaar 2020 verscheen ze ineens tussen de relschoppers en liep met een bos bloemen naar de ME. Ze demonstreert al anderhalf jaar tegen de coronamaatregelen en is ook niet gevaccineerd. "Ik voel dat de maatschappelijke druk toeneemt om me te vaccineren. Mensen zeggen dat het mijn eigen keuze is, maar ik voel dat ze vinden dat ik solidair moet zijn."

Meer ergernis bij gevaccineerden

De 76-jarige Geuje van der Linde behoort tot de meer kwetsbare groep in de samenleving. Met twee stamceltransplantaties overleefde hij kanker en is hij inmiddels suikerpatiënt. Hij is gevaccineerd, heeft zelfs al een booster te pakken en houdt zich aan alle coronamaatregelen.

Van der Linde heeft steeds meer moeite met het verbergen van zijn ergernis tegenover ongevaccineerden. Hij irriteert zich bijvoorbeeld aan mensen die tijdens coronademonstraties geen afstand houden, elkaar zelfs knuffelen. "'Zet er de brandslang op', denk ik dan. Het kan niet en het maakt me boos. Die mensen sluiten hun ogen voor het gevaar dat ze lopen."

'Ze nemen onze ic-bedden in beslag'

De kans dat een met corona besmet gevaccineerd persoon in het ziekenhuis belandt, is vele malen kleiner dan de kans dat een niet-gevaccineerd persoon daar belandt. Voor de ic is die kans zelfs 33 keer zo klein, zo becijferde het RIVM recent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de relatief kleine groep ongevaccineerden (zo'n 10 procent van de bevolking) de meeste bedden op de ic's bezet.

En juist dat maakt gevaccineerden als Van der Linde boos: "Zij nemen de bedden in beslag van mensen die wél zijn gevaccineerd. Je zal maar een hartoperatie moeten krijgen, of een chemokuur en niet terecht kunnen. Als je in een keer in het ziekenhuis hebt gelegen, dan weet je wat dat betekent."

'Verwijt is flauwekul'

"Flauwekul," zegt Wendy Kroeze, "de boze gevaccineerden richten hun pijlen op de verkeerde personen." Dat er nu behandelingen worden uitgesteld, komt door het kabinetsbeleid van jarenlange bezuinigen op zorg: "Ik kan toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor het afbraakbeleid van 10 jaar Rutte?"

Van der Linde reageert als door een adder gebeten. "Dat er is bezuinigd klopt. Maar nu zijn die bedden er niet. En dat heb je ook niet binnen een week voor elkaar. Ik vind het onrechtvaardig dat zij andere mensen zo opzadelen met zoveel risico."

'Gevaccineerden voorrang geven op ic'

De verhoudingen tussen gevaccineerd en ongevaccineerd staan op scherp. Van der Linde is van mening dat er een moment kan komen dat ongevaccineerden hun recht op ziekenhuisopname kunnen verspelen.

"Als je je niet wilt laten vaccineren, dan kies je voor het risico. Als artsen in het ziekenhuis een ongevaccineerde kunnen helpen, moeten ze hem helpen. Maar als artsen een keuze moeten maken, dan denk ik dat degene die is ingeënt voorrang moet krijgen."

Verwijtbaar gedrag

Kroeze vindt het op haar beurt onbegrijpelijk dat verwijtbaar gedrag, zoals het niet-inenten blijkbaar wordt gezien, zou kunnen leiden tot uitsluiting van behandeling.

"Gaan we rokers met kanker ook niet meer behandelen? Moeten vrouwen die zwanger zijn geworden omdat ze even slordig waren de abortus voortaan zelf betalen? En kunnen ongezond levende obese mensen ook voortaan achteraan sluiten? Als mensen dat willen, verkoop ik wel mijn huis als ik het ziekenhuis in moet."

Groepsimmuniteit

Wendy Kroeze kiest voor de niet-vaccineren. Het is onduidelijk wat het vaccin op lange termijn doet, zegt ze. Ook vindt ze dat zij op haar manier ook een steentje bijdraagt. "Ik heb ervoor gekozen om het virus te krijgen en heb het ook gehad."

Zo helpt ze mee met het opbouwen van groepsimmuniteit, zegt ze. "Ik ben nog jong en dus was de kans heel klein dat in het ziekenhuis zou belanden. En dat is ook niet gebeurd. Ik vind dat je alleen mensen in risicogroepen en ouder dan 60 jaar het vaccin zou moeten aanbieden."

Kloof niet makkelijk te overbruggen

Kroeze en Van der Linde staan recht tegenover elkaar. En de vraag is of dat op korte termijn verandert. Kroeze benadrukt dat ze de keuze van gevaccineerden respecteert, maar ze wil zelf ook worden gerespecteerd in haar opvattingen. De spanning en de druk op ongevaccineerden neemt toe en ze voelt zich steeds meer als een kat in het nauw.

Van der Linde ziet ook meer polarisatie in de maatschappij. Hij betreurt de toename van het afgeven op elkaar. Maar tegelijkertijd heeft hij moeite respect te tonen voor ongevaccineeerden: "Ze leggen met een zeer kleine groep de wil op aan een hele grote groep."