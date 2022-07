Jonge mensen staan niet te springen om na de zomer een nieuwe vaccinatie tegen het coronavirus te halen. Slechts de helft (50 procent) van de 18- tot 35-jarigen wil een prik als deze wordt aangeboden. Ouderen zien zo'n extra prik juist wel zitten.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. Veel jonge mensen voelen minder de noodzaak om zich opnieuw te laten vaccineren nu ze zelf één of meerdere keren corona hebben gehad. En de huidige variant van het virus vaak milder verloopt.

Vaccinatiecampagne na de zomer

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vorige week aan het RIVM en de GGD gevraagd om te starten met voorbereidingen voor een vaccinatiecampagne na de zomer. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een scenario waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich weer kan laten vaccineren.

Toch zitten veel mensen daar niet op te wachten. Waar een jaar geleden 86 procent van de (deels) gevaccineerde mensen nog bereid was om een extra prik te halen, is dat nu 63 procent. 25 procent wil niet opnieuw gevaccineerd worden en de rest (12 procent) twijfelt.

'Helemaal klaar mee'

Onder 18- tot 35-jarigen is het animo nog lager: de helft (50 procent) is bereid zich opnieuw te laten vaccineren. "Ik ben gevaccineerd en heb inmiddels drie keer corona gehad. Ik ben er helemaal klaar mee, ik doe het niet meer", schrijft een panellid.

Ben je bereid om je na de zomer opnieuw te laten vaccineren tegen het coronavirus?

Een ander schrijft: "Ik heb corona gehad en ben tot en met de boosterprik gegaan qua vaccineren. Corona is afgezwakt tot een virus met meestal een mild verloop. Het is nu aan de kwetsbaren om zich te weren voor de winterperiode, à la de griepprik."

'Alleen prikken als het nodig is om te reizen'

Veel jonge mensen voelen minder druk om zich te laten vaccineren nu het coronatoegangsbewijs in Nederland niet meer gebruikt wordt. Ook is bij veel landen geen vaccinatiebewijs meer nodig om het land in te reizen.

Iemand schrijft hierover: "Enkel wanneer mijn reisbestemming het eist, zal ik een extra vaccinatie overwegen. En anders vertrouw ik liever op mijn eigen herstelvermogen."

Vooraan in de rij

65-plussers staan juist te springen om een extra prik. Vier op de vijf willen die na de zomer gaan halen. "Het is voor mij gewoon verstandig om zodra er een vaccinatie beschikbaar is deze te nemen. Dan hoef ik bij een uitbraak minder angstig te zijn", schrijft een panellid.

Voor sommigen kan de prik niet snel genoeg komen, zo schrijft een 76-jarige: "Ik sta vooraan in de rij als er ingeënt kan worden. Ik zal er alles aan doen om de kans om corona te krijgen zo klein mogelijk te houden. Dat heeft zeker ook met mijn leeftijd te maken."

Kwetsbaren beschermen

Niet-kwetsbaren die zich wel opnieuw willen laten vaccineren, zeggen dat preventief te doen. Om een besmettingsgolf en nieuwe lockdown te voorkomen en om kwetsbaren te beschermen. "Het voelt toch een beetje als mijn plicht om mijn medemens te beschermen", schrijft iemand.

Een ander schrijft: "Als dat kan helpen tegen een nieuwe golf besmettingen en daardoor dus allerlei maatregelen, dan vind ik het geen probleem om weer een vaccinatie te halen."