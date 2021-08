Een meerderheid zou het een goede zaak vinden als kwetsbaren een extra prik kunnen krijgen. Maar zolang niet iedereen ter wereld de kans heeft gehad op een vaccinatie, geeft de helft deze liever eerst aan landen waar nog weinig of niet is geprikt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 leden van het Opiniepanel. Hierin werden mensen voor het dilemma gesteld dat de laatste weken speelt: zolang er schaarste is aan vaccins de kwetsbaren een extra prik geven of deze geven aan landen waar nog weinig mensen zijn ingeënt? Een derde (35 procent) is voorstander van het eerste; 47 procent wil het tweede.

Betere bescherming

Israël, Duitsland en Groot-Brittannië zijn van plan volledig gevaccineerde kwetsbaren een extra prik te geven. Volgens vaccinfabrikanten beschermt dat kwetsbaren beter tegen de besmettelijke deltavariant en ook zou de werking van twee prikken op termijn afnemen. Tweederde vindt het een goed idee als ook Nederland een kans op een derde prik aan kwetsbaren zou bieden.

16 Procent vindt van niet. Dat zijn vooral mensen die sowieso negatief tegenover coronavaccinatie staan en mensen die het gevoel hebben dat meer vaccineren vooral gunstig is voor de bedrijven die de vaccins maken; die zouden er alleen maar rijk van worden. Een op de vijf weet nu niet wat ze van een derde prik voor kwetsbaren vinden. Veel van hen willen verder onderzoek naar de lange termijn effecten van de vaccins afwachten.

Derde prik voor iedereen?

Ook niet-kwetsbaren zouden graag een derde prik willen. Van de mensen die nu (deels) zijn gevaccineerd of dat nog willen worden, zou 86 procent zelf graag zo'n derde 'boosterprik' willen.

Dat hoeft van de meesten niet meteen: slechts een kwart wil die zo snel mogelijk. De meesten willen de optie houden voor het moment dat hun bescherming daadwerkelijk afneemt, zoals de fabrikanten verwachten, of willen zo'n extra prik pas nadat iedereen ter wereld de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren.

Angst voor nieuwe varianten

Dat Duitsland, Groot-Brittannië en Israël nu extra prikken gaan zetten, is tegen het zere been van de WHO. De wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er daardoor minder prikken overblijven voor armere landen. De helft van de deelnemers steunt de lijn van de WHO. Ze vinden het ethisch onverantwoord en oneerlijk om de inwoners van landen die niet genoeg geld hebben om vaccins in te kopen, nog langer te laten wachten.

Velen vrezen bovendien dat er in het buitenland nieuwe coronavarianten ontstaan. "Eerst de rest van de wereld helpen, anders zullen we steeds nieuwe varianten krijgen en blijft het virus zich versterken", schrijft een panellid. "Dan kunnen wij allemaal drie prikken hebben, maar als die niet werken tegen een nieuwe variant, ben je terug bij af."

