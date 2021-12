Rebecca Hamer kreeg twee prikken tegen corona met het vaccin van AstraZeneca. Volgens het RIVM beschermt dat vaccin niet tegen de nieuwe omikron-variant van het virus. Rebecca maakt zich er zorgen over: "Ik voel me beperkt."

Omikron rukt snel op over de hele wereld: Frankrijk en Zuid-Afrika registeren recordcijfers en ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de zorgen groot. De bescherming tegen de nieuwe variant door vaccinatie lijkt minder goed. Zeker mensen die een vaccin van Janssen of Astra Zeneca hebben gekregen maken zich zorgen.

AstraZeneca of niets

Rebecca Hamer uit Den Haag is er daar een van: een andere keuze dan AstraZeneca had ze destijds niet. "Ik had de keuze tussen AstraZeneca of niets. En niets vond ik niet verantwoord. Dus toen koos ik voor beter iets dan niets."

Dat veel anderen wél Pfizer of Moderna kregen, voelt voor haar niet goed. "De mensen die twee keer AstraZeneca hebben gekregen behoren tot de elitegroep die van de overheid in een Renault 4 met deuken mag rijden, terwijl de anderen met een Ferrari mogen rondrijden."

Rebecca Hamer en viroloog Ab Osterhaus over AstraZeneca en de omikron-variant bij EenVandaag op NPO Radio 1

Twee tot drie keer sneller verspreid

De nieuwe omikron-variant verspreidt zich mogelijk twee tot drie keer sneller dan de deltavariant van corona. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel op basis van Engels onderzoek naar de nieuwe variant. Het AstraZeneca-vaccin geeft volgens Van Dissel geen bescherming tegen infectie door de omikron-variant, het Pfizer-vaccin nog een beetje.

"Daar schrok ik wel van", vertelt Rebecca. "Maar ik lees ook Engelse kranten en daar had ik het al wel gezien." Ze is er nog veel voorzichtiger door geworden dan ze al was. "Mensen die ik ken heb ik al bijna 2 maanden niet meer omhelsd. Ik ga ook liever niet meer met het openbaar vervoer." Het interview geeft ze opzettelijk buiten. "Ik heb een wat oudere man en met omikron die rondwaart wil ik extra voorzichtig doen."

Tweedehands autootje

Had ze minder streng opgelet als ze Pfizer had gekregen? "Ik hou er wel rekening mee dat ik AstraZeneca heb. Dan ga je toch wat minder makkelijk met dingen om. Ik voel me beperkt."

"Ik heb bij mijn vaccinatie zelfs gevraagd of ik als tweede prik Pfizer mocht hebben, maar dat mocht toen niet. Ik heb toen mijn tweede prik gehaald en een week later mocht het wel. Dat voelt toch een beetje alsof je met een tweedehands autootje bent opgescheept."

Niet helemaal niet beschermd

Viroloog Ab Osterhaus ziet ook dat de bescherming tegen omikron met AstraZeneca lager is, maar volgens hem is er geen reden tot grote zorg. "Tegen de huidige variant ben je door vaccinatie goed beschermd. Als de omikron-variant op grote schaal rond zal gaan, ben je inderdaad minder beschermd tegen de verspreiding van het virus. Maar dat betekent niet dat je helemaal niet beschermd bent."

"We kunnen er vanuit gaan dat je met twee vaccinaties in elk geval tegen ziekenhuisopname en hele ernstige covid wel beschermd bent."

Voorrang op een booster?

Wel is het volgens hem goed dat we haast maken met het toedienen van boostervaccins. "Het is altijd goed om ons op het ergste voor te bereiden en snel te zijn met die boosting. Gelukkig zijn we nu met een inhaalslag bezig. In Israël en Engeland, waar ze al verder zijn, wordt echt duidelijk dat die boosting veel meer bescherming geeft."

Moeten mensen met AstraZeneca voorrang krijgen op boosters? "Dat hangt een beetje af van hoe het zich gaat ontwikkelen", zegt de viroloog. "We weten nog niet of het virus hier zo snel rond zal gaan met de vaccinatiegraad die we hebben. Met de gegevens die naar boven komen, moeten we de vinger aan de pols houden en kijken of we extra maatregelen moeten nemen."

Afspraak gemaakt

Rebecca heeft in elk geval haar afspraak voor een boosterprik kunnen maken. "Ik ben blij dat die booster eraan komt. Ik heb op 28 december een afspraak."

Dat ze ongeveer 2 weken daarna meer bescherming heeft tegen het coronavirus stelt haar iets gerust: "Al betekent dat natuurlijk wel dat ik al een lange tijd met weinig bescherming rondloop."