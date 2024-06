De vervroegde parlementsverkiezingen in Frankrijk hebben de verhoudingen in het land op scherp gezet. Dat de radicaal-rechtse partij Rassemblement National aan kop gaat in de peilingen, leidt vooral in multiculturele steden tot spanningen tussen inwoners.

En dat is ook te merken op de markt in Fronton, een voorstadje van de Zuid-Franse stad Toulouse. Deze plek is een magneet voor politici. Op de markt mogen ze geen campagne voeren, dus verzamelen de lokale kandidaten zich in een afgezet vak voor de ingang.

Permanente campagne

Een van hen is de 36-jarige Julien Leonardelli. Hij werd 3 drie weken geleden nog namens Rassemblement National (RN) verkozen tot lid van het Europees Parlement. Maar president Emmanuel Macron besloot na die verkiezingen vervroegde parlementsverkiezingen in Frankrijk uit te schrijven.

Bijkomen van de verkiezingswinst van begin deze maand zit er voor Leonardelli niet in: hij heeft namelijk besloten om voorrang te geven aan zijn nationale ambitie om een zetel in het Franse parlement te bemachtigen. En dus is de campagne voor hem nooit gestopt.

Lijnrecht tegenover elkaar

In een andere hoek van het vak probeert Sylvie Espagnolle (55) kiezers warm te krijgen voor Front Populaire (FP), een politiek blok waarin linkse partijen samenwerken. Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2022 kreeg Espagnolle nipt meer stemmen dan haar aartsrivaal Leonardelli. Dat zou ze deze keer graag weer doen, maar dat gaat niet makkelijk worden.

De twee partijen staan - net als in veel steden en dorpen in Frankrijk - lijnrecht tegenover elkaar in Fronton. Hoewel het stadje op dit moment wordt vertegenwoordigd door een parlementslid van Renaissance, de partij van Macron, lijkt dat deze verkiezingen uitgesloten.

Bron: EenVandaag Sylvie Espagnolle is kandidaat namens Front Populaire

'Ze zijn extreemrechts'

Want, als er één ding is wat de bezoekers van de markt en de politici voor de poort verenigt, is het wel de afkeer van de huidige president. Ze zijn woedend over het verhogen van de pensioenleeftijd en hebben grote zorgen over de afgenomen koopkracht. Maar over hoe die boosheid vertaald moet worden in nieuw beleid, daar liggen de meningen straatlengtes uit elkaar.

De linkse kandidaat Espagnolle zegt dat een overwinning van RN, de partij van Marine Le Pen, bij de parlementsverkiezingen 'een ramp' voor het land zou zijn. "Ze zijn extreemrechts en ze zullen een extreemrechts beleid voeren", verwacht ze. "En vanuit economisch oogpunt voeren ze eigenlijk hetzelfde programma als Macron."

Flyers teruggegeven

Een erg positieve ontvangst krijgt Espagnolle trouwens niet op de markt. Zo neemt lang niet iedereen haar flyers aan, en als de kandidaat ergens een foldertje in een boodschappentas steekt, sommeert een vrouw op stevige toon die er weer uit te halen als ze door krijgt van welke partij Espagnolle is. Bovendien wordt ze regelmatig afgekapt.

Opvallend is dat misschien niet, want Leonardelli van RN kreeg in Fronton 38 procent van de stemmen bij de afgelopen Europese verkiezingen. En als tweede partij kwam Reconquête uit de bus, van de extreemrechtse politicus Éric Zemmour.

'Links veroorzaakt chaos'

Leonardelli maakt zich op zijn beurt weer zorgen over de opkomst van radicaal-links. "Links maakt er een chaos van in het parlement, met volkomen groteske stellingnames die in strijd zijn met de waarden van de Republiek", vindt hij. "Met af en toe zelfs gevaarlijke opmerkingen over bijvoorbeeld Hamas. Dat is verschrikkelijk, weerzinwekkend."

Veel oudere kiezers spreken Leonardelli op straat aan om hun steun uit te spreken. Ze hopen dat zijn partij de verhoging van de pensioenleeftijd an terugdraaien. Maar ook hij wordt op de markt geconfronteerd met politieke tegenstanders.

Felle discussies op straat

Zo verstoren twee linkse twintigers een tv-interview met de RN-kandidaat. Zodra het gesprek afgelopen is, volgt een felle discussie. Leonardelli wordt aangesproken op zijn uitspraken over de vermeende onveiligheid in Toulouse. "Frankrijk is Bagdad, zeg jij. Dat is je reinste propaganda!", roepen ze, gevolgd door een stevige woordenwisseling.

"Helaas komen dit soort discussies heel vaak voor", verzucht Leonardelli na afloop. "We komen niet echt verder. Iedereen graaft zich in en verdedigt zijn standpunt, dat zie je ook in het parlement. Jezelf overtuigen heeft geen zin. Zo komen we niet verder. Uiteindelijk zullen de Fransen deze verkiezingen moeten gaan beslissen hoe we als land verder gaan."