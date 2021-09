Er zijn veel meer mensen wel dan niet gevaccineerd, maar de groep niet-gevaccineerden is toch nog behoorlijk groot. Voor die groep wordt het leven niet eenvoudiger nu de coronapas op steeds meer plekken nodig is. Drie van hen vertellen erover.

"In de Verenigde Staten geldt bij sommige werkgevers al een vaccinatieplicht", zegt buschauffeur Michelle Dijken*, die geen coronaprik wil. Als haar busmaatschappij of de Nederlandse overheid ook zo'n plicht invoert, is het einde voor haar zoek.

'Alle spontaniteit is weg'

De niet-gevaccineerde Ruud Derksen is minder bang om zijn baan te verliezen. "Ik werk veel thuis dus daar maakt het niets uit. Alleen als ik naar een klant ga, zal ik een test moeten doen."

Maar buiten zijn werk voelt hij wel belemmeringen. Vooral het telkens naar de GGD moeten voor een test om bijvoorbeeld de bioscoop in te mogen staat hem tegen. "Alle spontaniteit is weg. De lol is er voor mij wel af zo."

Somber over de toekomst

En dat vindt Michelle ook. Zonder prik kan ze straks veel minder doen. "Het buitenland kan ik vergeten, net als uiteten gaan en mijn museumjaarkaart kan ik ook wel inleveren. Zo vind ik de toekomst heel somber worden."

Ze wil zich best laten testen, zegt ze, maar vindt het lastig om de weg naar de teststraat te vinden.

Bron: eigen foto Frodo vindt het niet erg om af en toe te testen

Makkelijk testen

Student Frodo Boschman heeft daar minder moeite mee. Hij laat zich niet vaccineren, maar vindt het geen probleem om te testen: "Je fietst gewoon even op en neer."

"Voor mij verandert er niet zoveel na de 25ste", zegt hij. "Testen voor een feestje vind ik geen probleem" vertelt hij. "Maar je bent wel een uur bezig, dus stel je moet dit elke dag doen dan wordt het een ander verhaal." Voorlopig is er geen coronapas voor het hoger onderwijs nodig en staat Frodo dus niet voor dit probleem.

Geen plek voor ongevaccineerden

Hoewel er op zijn universiteit (nog) geen coronapas nodig is, doet de overheid wel te makkelijk over zo'n toegangsbewijs, vindt Frodo. "Er wordt gezegd dat het niet veel moeite kost om een QR-code te laten zien, maar voor ongevaccineerden kost dat wél moeite."

Hij vindt dat de overheid het zo brengt dat iedereen die 'normaal' is een prik haalt en dat de rest 'wappies' zijn. Frodo is daardoor bang voor een tweedeling in de maatschappij, waarbij de ongevaccineerden bijna geen plek meer hebben.

Verboden woord

Dat is iets wat Ruud en Michelle herkennen. "Je wordt in een verdomhoekje geduwd", vindt Ruud. En Michelle vertelt om die reden niet altijd dat ze geen prik heeft gehad. "Soms hoor je mensen praten en weet je: zij zullen met een boog om me heen lopen als ik het vertel."

Frodo is er ook niet altijd open over. "Ik krijg de vraag vaak en dan ben ik eerlijk. Maar het is net alsof je een heel controversieel standpunt verkondigt." Gesprekken hierover raken vaak oververhit, merkt hij. "Sommigen reageren zo heftig dat de discussie eigenlijk een beetje nutteloos voelt."

Bron: eigen foto Ruud zal vooral spontane acties missen

Breuk met familie

Dit soort discussies zijn Michelle niet vreemd. "Ik heb mijn hele familie tegen me, maar gelukkig vinden mijn vrienden het niet erg." Toch is haar sociale leven wel veranderd. "Er komen veel minder mensen bij mij thuis over de vloer", vertelt ze.

Ruud en Frodo merken wat dat betreft weinig verschil. "Binnen mijn kringen vindt niemand het echt een probleem", zegt Ruud. "Alleen na het werk gingen we vroeger naar het café en dat wordt nu moeilijker."

Antigeentest

En hoe nu verder? "Ik ga zelf wel drukke plekken mijden vanwege mijn gezondheid", zegt Ruud. "Boodschappen doen blijft, en ik zal ook af en toe een terrasje pakken, maar een concert ga ik voorlopig niet bezoeken."

Frodo hoopt in elk geval dat een antigeentest ook gaat gelden als QR-code. "Ik heb namelijk meegedaan aan een onderzoek en daar bleek dat ik antistoffen in mijn lichaam heb." Ook Ruud vindt dat dit moet gaan tellen als toegangsbewijs: "Ik kan nu gewoon nog geen vaccinatie nemen vanwege mijn gezondheid, dit zou dé uitkomst zijn voor mij."

*Michelle's echte naam is bekend bij de redactie.