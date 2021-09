Het veelbesproken coronachecksysteem is nog niet waterdicht. Lang niet iedereen hoefde dit weekend in de horeca een coronabewijs te tonen. Ruim een kwart zegt dat zij en andere bezoekers zonder het bewijs te laten zien binnenkwamen.

Ook op andere plekken ging het sinds de invoering afgelopen zaterdag nog niet goed met het coronachecksysteem. 18 procent van de mensen die bijvoorbeeld een theater of een museum bezochten, zegt dat het tonen van de QR-code niet verplicht was. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel.

'Controleren kost klanten'

Ondervraagden voelden vooral weerzin bij horecaondernemers en hun personeel: "Bij het restaurant waar ik vroeg of ik de QR-code moest laten zien, werd honend gezegd: 'ik weet niet waar u het over heeft'", zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Een ander geeft aan dat het mogelijk verliezen van klandizie een rol speelde: "Het aantal gevaccineerden ligt hier in het dorp onder het landelijk gemiddelde en het zou de horeca heel veel klanten kosten als ze wel zouden controleren."

'Jammer dat het niet gebeurde'

Bij sommige horecagelegenheden zorgde dit ervoor dat er grote groepen ongecontroleerd binnenkwamen: "Ik had een groot trouwfeest met 200 man. Niemand is om een bewijs gevraagd".

De beperkte controle zorgde bij ondervraagden voor een gevoel van onveiligheid: "Er werd bij het restaurant niet naar gevraagd. Dat vond ik jammer, want ik voel me veiliger als er gecontroleerd wordt of men gevaccineerd is."

Ook steun na invoering

Sinds de aankondiging van de verplichte coronapas is er veel discussie over. Staatssecretaris Mona Keijzer moest het veld ruimen na openlijk verzet, artiesten annuleren optredens en horecagelegenheden weigeren de pas te vragen aan hun gasten.

Toch blijft de maatschappelijke steun voor de pas overeind. 55 procent is er nu voor, vier op de tien tegen. Voor de aankondiging ervan op de laatste persconferentie was het aantal voorstanders vergelijkbaar.

'Veilig gevoel'

Voorstanders zijn vooral blij dat zij weer uit kunnen, ook al moet het op deze manier. Dat ze een QR-code moeten laten zien, verwijten ze vooral ongevaccineerden: "Als iedereen zich laat vaccineren, is een corona-app overbodig. We hebben dit vooral te danken aan degenen die het vaccin weigeren."

Ook geeft het kwetsbare mensen een stuk meer veiligheid bij het uitgaan: "Ik ben gevaccineerd maar nog steeds relatief vatbaar voor het virus. Zo voelt het veiliger als ik ergens naar binnen ga."

'Oneerlijk voor ouderen en medische weigeraars'

Niet verrassend is dat ongevaccineerden faliekant tegen de coronapas zijn. Veelal omdat ze zich elke keer moeten laten testen om ergens binnen te komen.

Daarbij zijn er mensen niet overtuigd van het nut ("Gevaccineerden hebben niks te vrezen van ongevaccineerden"). Of zien ouderen om hen heen worstelen met de techniek van het coronabewijs. Andere tegenstanders vinden het oneerlijk voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten. Voor hen is geen uitzondering.

FVD en PVV grootste tegenstanders

Als het gaat om de achterbannen van de grotere partijen zijn FVD'ers en PVV'ers de grootste tegenstanders van het nieuwe systeem. Van kleinere partijen zijn kiezers van Partij voor de Dieren, JA21, SGP en BBB sceptisch.

Kiezers van de huidige demissionaire coalitie zijn juist in meerderheid voor en ook die van GroenLinks, PvdA, SP en Volt zijn overtuigd van het nut van de coronapas.