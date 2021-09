Lid worden van het café bij jou om de hoek. Horecaondernemer Henno Timmermans uit Veen hoopt van zijn bistro een vereniging te maken en zo onder de controle van de coronapas uit te komen. Een plan dat geen stand houdt, zeggen hoogleraren recht.

"De overheid dwingt mij om te discrimineren en mensen te vragen of ze wel of niet gevaccineerd zijn, of dat ze negatief of positief zijn getest. Daarom sluit mijn bistro op 25 september en dan huurt een vereniging mijn bistropand", zo legt Timmermans zijn plan uit.

Naar het clubhuis

De mensen die lid worden van de vereniging die hij nu opricht, kunnen naar hun 'clubhuis' komen. De vereniging huurt dan met zijn 'leden' een ruimte in het gebouw waar nu de horecagelegenheid van Timmermans zit.

"Ik kwam op dit idee, omdat dan het een besloten vereniging is. Het heeft zo dus niets met een open plek te maken."

Schijnconstructie

"De rechter prikt hier waarschijnlijk direct doorheen als een schijnconstructie", zegt hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij snapt wel dat Timmermans dit probeert, maar dit is niet hoe het recht werkt.

"Andere verenigingen, denk ook aan studentenverenigingen die samen borrelen, moeten ook gewoon gaan werken met de QR-code. Dat komt omdat je uiteindelijk, als je borrelt met een organisatie, binnen een gebouw die daarvoor een horeca-vergunning heeft, dit nu de regels zijn."

Sportverenigingen checken QR-code ook

Volgens Brouwer kan de horecaondernemer zich al deze moeite dus beter besparen. Bijzonder hoogleraar Recht en Sport van de Vrije Universiteit van Amsterdam Marjan Olfers denkt er hetzelfde over: "Dit is creatief met kurk voor ondernemers."

"Dit werkt echt precies zoals een sportvereniging. Voor deze exploitatie moet je wel een vergunning hebben en dan wordt het toch weer een horecabedrijf. De regels van het checken van de QR-code kan je hier niet mee omzeilen. Ik zou echt willen dat ondernemers iets meer kennis hebben van wet- en regelgeving."