Horeca-ondernemers zeggen niet te willen handhaven en de boa-vakbonden geven aan grote getalen extra boa's nodig te hebben. Sinds bekend is dat de coronapas wordt ingevoerd, is het draagvlak en de uitvoerbaarheid hiervan punt van discussie.

Vanaf zaterdag 25 september moet er onder andere in de horeca worden gecontroleerd op een geldig coronatestresultaat of vaccinatiebewijs. Nu zeggen de boa's, die namens de gemeentes handhaven, dat daarvoor veel meer mensen nodig zijn. Een groep horecaondernemers verenigt zich intussen op een website: een glas zonder pas. De zaken die aankondigen zich er niet aan te houden, zullen in sommige gemeenten direct worden gesloten.

Draagvlak

Sinds er sprake is van de coronapas, is er discussie over. Niet alleen bij mensen die tegen vaccinatie zijn, uit veel hoeken klinkt commentaar op deze regel. Zo stemde de ChristenUnie zelfs tegen het voorstel van het kabinet, waar zij zelf nog bewindslieden in hebben zitten. Ook GroenLinks stemde tegen, terwijl ze tot nu toe vaak juist constructief waren bij de steun voor het coronabeleid van het kabinet.

Dat uiteindelijk de coronapas werd aangenomen in Den Haag, met steun van VVD, D66, CDA, PvdA en de Fractie Den Haan, laat zien hoe verdeeld Nederland over de pas is. Dat geldt ook voor het straatbeeld. De horeca worstelt daarmee.

Vaste klanten

"Toen wij als horeca dicht moesten, steunden mijn vaste klanten mij. De hele winter werd eten afgehaald en zo hielden wij ons hoofd boven water tijdens de lockdown", vertelt Tom Geniets. Hij heeft samen met zijn vrouw brasserie 'Njoyz in Bussum. Zij hebben zich aangesloten bij de website 'een glas zonder pas'.

"Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om nu deze mensen de toegang te ontzeggen als ze geen coronapas willen laten zien. Zoveel mensen zijn tegen die pas, er is maar een kleine meerderheid voorstander." Tom vindt het lastig dat hij op basis daarvan zijn vaste klanten de toegang zou moeten ontzeggen. Hij heeft met de burgemeester afgesproken dat hij eerst een waarschuwing krijgt. Zo kan hij eerst dit statement maken, maar uiteindelijk hoeft hij geen boete te krijgen. Na de eerste waarschuwing zal hij zich alsnog houden aan de controle op de coronapas.

Bron: EenVandaag Tom Geniets

Direct sluiten

Zulke goede afspraken worden niet in elke gemeente gemaakt. Marleen Oldenhave, woordvoerder van het Veiligheidsberaad, vertelt dat sommige gemeenten een zaak direct zullen beboeten of sluiten, als zij bij voorbaat al hebben aangegeven niet te gaan handhaven.

"Nijmegen heeft dat nu bijvoorbeeld kenbaar gemaakt. Andere zaken, waar het misschien niet goed gaat, maar waar de intentie er wel is, worden eerst gewaarschuwd. Ondernemers die zich nu al adverteren als zaak waar je geen pas hoeft te laten zien, daar wordt hard opgetreden." Dit kwam gisteren naar voren op de vergadering van het Veiligheidsberaad, vertelt Oldenhave. "Verschillende gemeenten zullen zich bij de lijn van Nijmegen aansluiten, maar het allerliefst wil iedereen er gewoon goed met elkaar uitkomen."

BOA's kunnen het niet aan

"Wij hebben te weinig mensen", stelt Richard Gerrits, voorzitter van BOA ACP, de vakbond van boa's. "We kunnen niet alle cafés bekijken." Cafés kunnen hulp krijgen met het inzetten van beveiliging met geld van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het extra geld dat vrijkwam voor de handhaving van het inzetten van de coronapas, is dus niet voor de boa's of de politie. Op dat geld kunnen de ondernemers aanspraak maken, om te zorgen dat zij goed kunnen handhaven in hun zaak.

"Het maakt het voor ons wel makkelijker om te handhaven, als alle horecaondernemers zich aansluiten bij zo'n website als deze", vertelt Gerrits. "Willen de boa's de controle op de coronapas goed kunnen handhaven, dan hebben zij 2.500 tot 5.000 extra mensen nodig. Met de hoeveelheid mensen die ze nu hebben, is dat te weinig", stelt Gerrits.