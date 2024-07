Op vijf plekken in het land is de dodelijke kattenziekte aangetroffen. Katten die ziek worden en niet gevaccineerd zijn, hebben nauwelijks kans om te overleven. Niet alleen huiskatten hebben er last van, ook zwerfkatten lijden erg onder deze ziekte.

Dierenarts Michelle van Leeuwen, die werkt bij Stichting Zwerfkatten Nederland, heeft het virus ontdekt bij katten in het land. Daarop sloeg ze alarm en heeft alle dierenartsen en dierenklinieken gewaarschuwd om zieke katten te testen. De Universiteit Utrecht heeft inmiddels uitbraken vastgesteld in Bergambacht, Ledeacker, Moerdijk, Odijk en Ruurlo.

Uitbraak is ongekend vroeg

De uitbraak is volgens Carien Radstake, directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland, ongekend vroeg. "Het is een warme winter geweest en een heel nat voorjaar. Dus het virus komt al veel voor. Normaal zien we pas in het najaar uitbraken van de kattenziekte."

De zwerfkatten komen via meldingen uit het hele land bij hen binnen. Ze worden gecastreerd, gesteriliseerd en krijgen een gezondheidscheck. Inmiddels hebben ze al 24 besmette katten moeten laten inslapen.

Elf besmette kittens in huis

Radstake heeft hectische dagen achter de rug, zelf heeft ze elf besmette zwerfkittens uit de opvang thuis zitten. Drie daarvan waren niet meer te redden. "Ik heb ze nog in de couveuse gehad. Ze kregen koorts, rillingen en gingen wazig kijken, alsof ze in trans waren. Maar ze waren al te ver heen", vertelt ze.

De overige acht katjes hebben het gered, doordat ze meteen werd gevaccineerd en medicijnen kregen. Maar het was de vraag of het zou aanslaan. "Het is een race tussen vaccin en virus. Bij deze acht heeft het vaccin gewonnen. Maar één van de katjes heeft er neurologische problemen aan over gehouden: een scheef hoofd en rare bewegingen."

Anderhalf miljoen zwerfkatten

Het parvovirus veroorzaakt onder andere diarree, braken, sloomheid en koorts. Vaak gaan de katten binnen korte tijd dood. Baasjes doen er goed aan om huiskatten zo snel mogelijk te laten vaccineren als dat nog niet is gebeurd, is het advies van dierenartsen.

Het aantal katten in Nederland ligt volgens de Vogelbescherming tussen de 3,6 en 4,7 miljoen. Hiervan zijn ongeveer 3 miljoen huiskatten. En, naar schatting, ruim 1,5 miljoen zwerfkatten en verwilderde katten die vaak amper of niet bij de dierenarts komen.

Vaccin van levensbelang

Van de huiskatten is zo'n 30 procent gevaccineerd tegen de kattenziekte, bij zwerfkatten ligt dit aantal een heel stuk lager. Dierenarts Van Leeuwen kan er alleen naar raden waarom het zo laag is bij huiskatten. De kosten voor een vaccin zijn gemiddeld 40 euro. "Het is soms keuzes maken waar je je geld aan uitgeeft. Alles is duur", vertelt ze.

"Het kan ook zijn dat mensen door corona negatiever kijken naar vaccins. Maar in dit geval is het vaccin gewoon van levensbelang." Van Leeuwen ziet dat vooral bij kittens de ziekte heel hard kan gaan. "Het ene moment lijkt de kitten nog gezond en is aan het spelen en 2 uur later kan hij dood liggen."

Elke dag douchen

Omdat het zo'n besmettelijk virus is voor katten, moest Radstake strenge hygiëneregels in acht nemen om de zwerfkitten te beschermen. Zo moest ze elke dag douchen, haar haren wassen, schone kleren aantrekken en zichzelf helemaal ontsmetten.

Het virus is niet gevaarlijk voor mensen, maar mensen kunnen het wel doorgeven aan andere katten. "Via schoenen, schoenzolen, kleding en je haar reist het virus mee naar andere plekken", somt ze op. "Zo kun je andere katten besmetten."