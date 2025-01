Steeds vaker worden jonge werknemers in bijvoorbeeld het onderwijs en de vervoerssector geworven via social media als TikTok. Bedrijven komen daar bijna niet meer onderuit. "Ze moeten de taal van de generatie spreken."

Doris Mathot, Juf Doris op TikTok, begon haar account om aan haar vrienden te laten zien wat ze nu eigenlijk doet tijdens haar werk als basisschooldocent in Amsterdam.

Ruim 95.000 volgers

Vooral de vooroordelen was ze zat: "Ik kreeg vaak opmerkingen over dat ik altijd vakantie heb, of niets meer doe als de school uit is." Dat is niet de realiteit, laat ze zien.

Haar TikTok-video's blijven niet onopgemerkt. Doris heeft inmiddels ruim 95.000 volgers. Ze ontvangt berichten van collega's, die zich in haar video's herkennen. Maar ook van jongeren die overwegen de pabo te gaan doen. "Ze vragen vaak of ze een dag mee mogen lopen of hoe ik de pabo vond."

'Niemand kijkt je op je vingers'

Ook buschauffeur Lizette de Geus TikTokt over haar werk. Zij heeft ruim 45.000 volgers. In haar inbox krijgt ze regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in haar beroep. Dat snapt ze wel: in haar video's vertelt ze over de vrijheid die ze ervaart als buschauffeur.

"Niemand kijkt je op je vingers. De bus is eigenlijk mijn kantoor en het werk is elke dag anders." Lizette ziet dat steeds meer jongeren en vrouwen het werk willen doen. Een hele positieve ontwikkeling, vindt ze.

Buschauffeur Lizette en juf Doris TikTokken over hun werk

Vacature op TikTok

Het werven van nieuwe medewerkers via social media als TikTok kan goed werken, denkt Doris. Toen de basisschool waar ze werkt op zoek was naar een nieuwe leerkracht, deelde ze de vacature op TikTok.

In haar video konden mensen de school zien, het klaslokaal, de collega's. Sollicitanten vonden dat fijn, gaven ze aan. "Ik zou ook willen weten hoe de sfeer op een school is, voordat ik er zou solliciteren. Om te kijken of dat bij mij past", legt Doris uit.

Meer banen dan mensen

Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen denkt ook dat het goed kan werken om een vacature te verspreiden via bijvoorbeeld TikTok: "Een 'gewone' advertentie op een website spreekt de jongeren die nu een baan zoeken (Generatie Z of Gen Z, red.) niet meer aan. En dat wordt een probleem aangezien er meer banen dan mensen zijn."

Bedrijven moeten zich daarom onderscheiden en meer de taal van de generatie spreken die ze willen aantrekken, zegt Wilthagen. Gen Z is gemiddeld 3,5 uur per dag online en komt vacatures het snelst tegen via social media als TikTok.

'Bedrijf moet bij jongeren solliciteren'

"Er wordt vaak gezegd dat deze generatie lui is en dat ze niet willen werken. Maar ze hebben simpelweg gezien dat er van alles mogelijk is wat werk betreft. Gen Z'ers zijn kinderen van ouders die veel deeltijd werken, ouders die meer thuiswerken", zegt Wilthagen.

"Dat zorgt ervoor dat ze op zoek zijn naar een werkplek waar ze een goed gevoel bij hebben. Een plek die er leuk uitziet, waar ze zichzelf kunnen zijn, omringd met leuke mensen. Ze hebben het simpelweg voor het kiezen. Een bedrijf moet dus eerder bij de jongeren solliciteren en in de smaak vallen dan andersom."