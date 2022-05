Het personeelstekort op Schiphol dreigt de zomervakantie van veel reizigers te ontregelen. Grote drukte op het vliegveld leidde maandag tot frustratie en gemiste vluchten. Maar je reis omboeken naar een andere luchthaven blijkt nog niet zo makkelijk.

Lange rijen op Schiphol zorgen voor stress bij mensen die nog op vakantie gaan of zelfs nog moeten boeken. Uitwijken naar een andere luchthaven is daarbij een optie, zegt voorzitter Frank Oostdam van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR).

Misschien vergoeding

Van zijn achterban, die bestaat uit touroperators als TUI, Sunweb en Corendon, hoort hij dat de meeste vliegtuigen uiteindelijk wel vertrekken. "Er zijn heel weinig mensen die hun reis niet halen," zegt hij, "dus dat valt mee."

Toch gebeurt het in tientallen gevallen wel. En of mensen in die situatie gecompenseerd worden, is nog maar de vraag. "Formeel hebben mensen in die situatie geen recht op vergoeding, want de vlucht is wel netjes op tijd vertrokken."

Je vlucht omboeken

"Er komt waarschijnlijk wel iets van een oplossing", zegt Oostdam over hoe reisorganisatoren met de situatie op Schiphol omgaan. Daar zijn ze volgens hem hard naar op zoek.

Eén zo'n oplossing zou kunnen zijn dat mensen hun vlucht omboeken, stelt Oostdam voor. "Omboeken naar een andere luchthaven gebeurt nu bijna niet, maar raad ik wel aan. Mensen die nu nog moeten boeken zullen zeggen: 'Ik wil op reis, maar alles behalve via Schiphol'."

Geen garantie

Toch is reisorganisatie TUI minder blij met die suggestie van Oostdam, laat woordvoerder Petra Kok weten. "Ik heb niet gehoord dat wij bij ons mensen stimuleren om te gaan omboeken. Daar komt natuurlijk ook weer een hele hoop bij kijken," zegt ze.

"Er moet dan ook maar net een andere luchthaven beschikbaar zijn met dezelfde bestemming. We kunnen het dus zeker niet standaard garanderen. Dat gaan we echt per situatie bekijken."

'Hele reis wijzigen'

Dat omboeken lastig is, vertelt ook woordvoerder Martine Langerak van Sunweb. De omboekgarantie waar klanten tot 14 dagen van tevoren gratis gebruik van kunnen maken, houdt volgens haar niet in dat je alleen je vertrekluchthaven kunt wijzigen. "Dan moet je misschien je hele reis wijzigen."

Maar als je je reis nog niet geboekt hebt, is het volgens haar wel handig om naar andere luchthavens te kijken. "We zien dat daar echt heel veel vraag naar is", zegt Langerak. "We hebben daarom extra reizen in ons aanbod opgenomen die vertrekken vanaf luchthavens in Duitsland."

Op tijd vertrekken

Voor omboeken geldt bij elke reisorganisatie een andere regeling. Dus als je van plan bent vanaf een andere luchthaven te vertrekken, is het belangrijk om altijd goed te controleren wat er mogelijk is.

De organisaties raden reizigers aan om, als je toch via Schiphol vliegt, daar ruim op tijd aanwezig te zijn: zo'n 4 uur van tevoren. Ook online inchecken en zo vroeg mogelijk je bagage afleveren zijn belangrijke punten om op te letten.