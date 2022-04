Het was druk op Koningsdag: afgezette pleinen, volle feesttenten en in polonaise langs de vrijmarkt. Want het kon weer! Hoewel, nu er niet meer wordt getest bij de GGD, hoe weten we dan of corona nog rondgaat?

Volgens Marino van Zelst, modelleur infectieziekten bij de Wageningen Universiteit, hoeven we ons geen zorgen te maken: "We hebben op dit moment een heel hoge immuniteit door de prikken en herhaalprikken en doordat veel mensen recent corona hebben gehad, bijvoorbeeld na carnaval", vertelt hij.

Nu niet, later misschien wel

Hij verwacht na Koningsdag en 5 mei dan ook geen grote coronagolf, maar later zou het wel weer kunnen. "Zonder de GGD-testen kan je dat ook weten door het aantal ziekenhuisopnames en door rioolwater."

Daarin worden virusdeeltjes gemeten, een goede indicator voor de verspreiding van corona, volgens Van Zelst: "Het is daardoor wel lastiger om in te schatten waar de verspreiding begint, dat kon wel met de testen en het bron- en contactonderzoek."

Fijn voor de modellen

Moet het testen bij de GGD dan toch terugkomen in het najaar? "Dat hoeft echt niet zodat wij kunnen modelleren. Die positieve testen hadden twee functies, op individueel niveau hoopte je voor een verandering in gedrag te zorgen, dus dat mensen in isolatie gingen en het vertelden aan mensen bij wie ze in de buurt waren geweest."

"Daarnaast geeft het informatie over de verspreiding van corona, maar daar ging het al een tijdje niet over," zegt Van Zelst. "Het beleid was vooral gebaseerd op ziekenhuiscijfers, en dan is het niet zo erg als je geen data over besmettingen hebt."

Zelftesten

Toch kan een extra zelftestje na een Koningsdagfeestje geen kwaad: "Het is nog steeds het advies om een zelftest te doen als je klachten hebt," gaat Van Zelst verder.

"En als je op zo'n dag als Koningsdag ergens binnen hebt gestaan met veel mensen, dan zou het ook verstandig zijn om zonder klachten wat vaker te testen."