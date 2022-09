Het ministerie wil de door EMA goedgekeurde omikronvaccins van Pfizer en Moderna meenemen in de komende vaccinatieronde in het najaar. Viroloog Marion Koopmans over het nut van dit aangepaste vaccin.

1. Wat is er anders aan dit omikronvaccin?

"Aan de nieuwe vaccins is een component toegevoegd. Alle vaccins hebben mRNA, een stukje code waarvan het lichaam weet: dit moet ik maken. Dat zijn er nu twee, een code van het oorspronkelijk virus en de tweede is gebaseerd op omikron. Het is nu een zogenoemd 'tweecomponentenvaccin'. Dat is gedaan omdat het virus dusdanig ontwikkeld is dat het steeds verder ontsnapt aan antistoffen."

2. Waarom is het belangrijk dat het ministerie dit nieuwe vaccin meeneemt in de nieuwe vaccinatieronde?

"De vaccinatie die we tijdens de vorige ronde hebben gehad, beschermt nog steeds goed tegen ernstig ziek worden, maar steeds minder tegen het oplopen van de infectie zelf. Dankzij dit nieuwe vaccin maak je meer antistoffen aan tegen de virussen die op dit moment circuleren."

3. Voor wie is het omikronvaccin bedoeld?

"Het is vooral belangrijk dat mensen in risicogroepen zich laten vaccineren. Die zijn straks als eerste aan de beurt omdat ze de meeste baat hebben bij een opfrisser van hun immuniteit. Voor de rest van de mensen geldt dat het wat meer een keuzevraag is. Wat vooral speelt is dat we niet weten hoe het najaar eruit gaat zien. We verwachten minder problemen dan in de voorgaande 2 jaren, maar je weet niet hoe het virus zich ontwikkelt.

4. Als er geen nieuwe variant opduikt, zitten we dan goed?

"We verwachten wel dat - ook als er geen nieuwe variant opduikt - er meer ziekteverzuim zal zijn en daardoor meer belasting voor de ziekenhuizen. Alleen al vanwege de herfst. Maar om hoeveel verzuim en belasting het zal gaan, weten we niet. De onvoorspelbaarheid zit 'm ook in nieuwe varianten, bijvoorbeeld de nieuwe die een tijdje geleden in India voor het eerst opdook. Als die variant de overhand neemt kun je een wat hogere piek krijgen."

5. Waarom blijft ook het 'oude' vaccin in omloop naast het omikronvaccin?

"Het is niet gezegd dat het bij omikron blijft. Het is ook best mogelijk dat de volgende coronavariant weer voortkomt uit alpha of delta. Dan heb je weinig aan een vaccin dat bedoeld is voor omikron."