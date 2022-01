Anne Bos (55) werkte op een speciale corona-unit in een verpleeghuis toen ze corona kreeg. Bijna 2 jaar later, dreigt ze net als veel andere long covid-patiënten, haar baan te verliezen.

Baanverlies vanwege long covid is een actueel onderwerp, zowel in de politiek als daarbuiten. Vandaag spreekt minister voor Langdurige Zorg Conny Helder met de FNV en vijf zorgmedewerkers die long covid opliepen. Ook vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over dit thema.

Baan op de tocht

De FNV maakte anderhalve week geleden al bekend dat ruim 500 zorgmedewerkers hun baan dreigen te verliezen omdat ze inmiddels 2 jaar ziek thuiszitten met long covid.

Inmiddels, zo laat FNV weten, is dat aantal verder gestegen naar 700 zorgmedewerkers. Van de ruim 2.700 meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt long covid, komen bijna 2.300 mensen uit de zorg.

Zware klachten

Ook zorgmedewerker Anne Bos kampt met long covid. "Toen corona uitbrak, kwam er bij de organisatie waar ik werk een speciale unit voor mensen met COVID-19. Daar ben ik ziek geworden. Dat is nu 2 jaar geleden." Werken is er nog altijd niet bij.

Anne's longen hebben flink aan kracht verloren. "Als ik stilzit gaat het, maar als ik beweeg ben ik voortdurend buitenadem. Ik was gezond, bewoog voldoende. Ik heb gewoon enorme pech met mijn long covid." Sinds een jaar ontvangt ze 70 procent van haar inkomen, dat gebeurt als je een jaar ziek bent. De regel is dat je na 2 jaar herkeurd wordt, het kan dat je dan in de ziektewet belandt of uiteindelijk in de bijstand.

Crisistijd

De onzekerheid waar mensen als Anne mee kampen is precies het onderwerp waarover de FNV aan de bel trekt. "Deze mensen hebben in de linie moeten staan, ze gingen ervoor omdat er grote paniek was. Het was crisistijd, het begin van de pandemie", zegt een woordvoerder van de vakbond.

"Er waren problemen bij het vinden van voldoende juiste beschermingsmiddelen. Daarvan zijn deze zorgmedewerkers slachtoffer geworden. Zij hebben nu long covid en dreigen ook nog hun baan te verliezen."

Bekijk ook Meer dan de helft van de jongeren met milde coronaklachten krijgt long covid, blijkt uit onderzoek in Noorwegen

Fonds voor werkgevers

Directeur Michael Rutgers van het Longfonds benadrukte vandaag tijdens het rondetafelgesprek in deTweede Kamer dat er nog te weinig kennis is over hoe mensen met long covid er weer bovenop kunnen komen.

"Vanuit de overheid moeten er stappen gezet worden om deze mensen niet te laten vallen", stelt Rutgers. "Er moet ruimte gecreëerd worden om hen in dienst te houden. Misschien worden ze wel weer beter, maar daar weten we nu nog te weinig van." Rutgers denkt aan een speciaal fonds.

Speciale benadering van long covid-patiënten

"We hebben te maken met een onorthodoxe ziekte. Van de meeste ziektes weten we hoe ze verlopen, dat is bij long covid nog niet het geval."

Zolang er relatief weinig over de herstelperiode van het ziekteverloop bekend is, pleit Rutgers voor een speciale benadering van long covid-patiënten. Het kabinet laat weten hierover met de Tweede Kamer in gesprek te zijn en te kijken hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Solliciteren

Vooralsnog werkt Anne niet, maar ze probeert wel in aanloop naar haar afkeuring elders passend werk te vinden. De WIA-aanvraag loopt en ondertussen solliciteert ze naar andere functies, maar ze merkt dat dat lastig is in deze situatie.