6 maanden na een coronabesmetting had meer dan 50 procent van 16- tot 30-jarigen nog steeds symptomen als vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. Dat blijkt uit Noors onderzoek. Onderzoekster Nina Langeland maakt zich grote zorgen.

Onderzoekers van het Haukeland ziekenhuis in het Noorse Bergen hebben een heel jaar lang 312 coronapatiënten gevolgd. De onderzoekers onderzochten mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen, maar ook mensen die thuis met milde klachten in quarantaine zaten. "We spraken ze toen ze ziek waren, 2 maanden na hun ziekte en 6 maanden na hun ziekte over hoe het met ze ging", vertelt professor Infectieziekten Langeland.

Verrassend groot deel met klachten

Na 6 maanden had 61 procent van alle patiënten die waren opgenomen aanhoudende symptomen. Van de thuiszitters had 52 procent na een halfjaar nog steeds verschillende klachten.

Bron: eenvandaag Professor Infectieziekten Nina Langeland

"Een verrassend groot deel van de 16- tot 30-jarigen ervaart 6 maanden na de infectie nog klachten, zelfs als ze niet ziek genoeg waren om in het ziekenhuis te worden opgenomen", legt Langeland uit. "Dat is meer dan we tot nu toe hebben aangenomen. Van hun ouders wisten we het al wel. Dat meer dan de helft van de jongeren last houdt van corona was een verrassing voor ons."

Verschillende klachten

Het meest voorkomende symptoom dat na 6 maanden nog steeds werd ervaren, was verlies van smaak en geur. 28 procent van de jongvolwassenen met milde infecties had daar nog last van. 21 procent van hen worstelde met vermoeidheid en 13 procent had nog steeds last van dyspnoe, oftewel kortademigheid. 13 procent had een verminderde concentratie en 11 procent had ook last van geheugenproblemen.

Ook in Nederlands onderzoek komt naar voren dat veel jongeren nog lang klachten houden. Uit tussentijdse resultaten van een onderzoek van het RIVM kwam naar voren dat ruim een kwart (27 procent) van de ondervraagde Nederlandse jongeren (16-24 jaar) die een infectie hebben doorgemaakt, na 3 maanden nog klachten hebben.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen De 21-jarige Iris had net een baan en volop plannen voor de toekomst toen corona roet in het eten gooide. Meer dan een half jaar na haar coronabesmetting heeft ze nog steeds zware klachten, waaronder vermoeidheid en concentratieproblemen.

Belang van vaccinatie

"Onze bevindingen dat jonge, thuis geïsoleerde volwassenen met milde COVID-19 het risico lopen op langdurige en cognitieve symptomen, benadrukt het belang van vaccinatie en andere middelen om virusverspreiding te voorkomen", concluderen de onderzoekers.

"Je kunt je afvragen hoe zorgelijk het is dat ze reuk en smaak verliezen. Vooral over het verlies van concentratieproblemen en vermoeidheid, klachten die vaker voorkwamen, maak ik mij wel zorgen. Dit zijn jongeren die nog moeten studeren en hun concentratie hard nodig hebben", zegt de professor.

Meer jonge mensen zullen last krijgen

Nu de versoepelingen en de deltavariant leiden tot meer besmettingen onder jongeren, komt er ook meer aandacht voor de negatieve gezondheidseffecten voor deze groep. Zo waarschuwde Chief Medical Officer voor Engeland Chris Witty deze week al dat veel jonge mensen last zullen krijgen van langdurige klachten na een coronabesmetting.

Dat varieert van kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Doordat jonge leeftijdsgroepen vaak nog niet gevaccineerd zijn, is hij bang dat juist daar langdurige klachten ontstaan.

Wereldwijd probleem

Dat is ook de angst van de Noorse onderzoekers. "We dachten lang dat jonge mensen weinig klachten overhouden aan een coronabesmetting, omdat ze vaak niet ziek worden. Maar nu blijkt dat de langetermijngevolgen er wel degelijk zijn", zegt Langeland.

"Dus als er echt zo'n hoge mate van long covid is, dan is dit een enorm wereldwijd probleem. We hebben het potentieel over 100 miljoen mensen die worstelen met deze aandoeningen", waarschuwt ze.

Oorzaak onbekend

Waarom deze jonge en gezonde volwassenen langdurige klachten na hun milde coronabesmetting ervaren, weten de onderzoekers niet, maar ze hebben wel wat theorieën. "Het lijkt erop dat een krachtige immuunrespons op de infectie op de een of andere manier verband houdt met het optreden van long covid. Degenen die direct na een acute infectie hogere niveaus van antilichamen hebben, lopen een groter risico op langdurige symptomen", zegt Langeland tegen EenVandaag.

Ook bij de relatief gezonde patiënten vinden de onderzoekers een verband: hoe hoger het gehalte aan antistoffen, hoe groter de kans op langdurige complicaties na corona. Het is nog steeds niet met zekerheid vast te stellen dat dat de oorzaak is.