De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat er nu eindelijk iets moet gebeuren met complexe zorgvragen van kinderen. Door de moeilijke systemen is goede zorg bieden gewoonweg niet mogelijk, zegt hij. Maar de zorg moet niet terug naar het Rijk.

Kinderen die complexe jeugdzorg nodig hebben worden al te lang niet goed geholpen. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in een gezamenlijke verklaring in het AD.

Geen juiste hulp

Er gaan meerdere dingen, zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. "De zorg is zo complex geworden dat we ouders en kinderen niet meer goed kunnen helpen. De systemen zijn zo lastig, dat we hen geen juiste hulp meer kunnen bieden."

En dat is niet het enige. "Als jongeren boven de 18 zijn, raken ze vaak uit zicht omdat ze dan niet meer bij jeugdzorg terecht kunnen. Daardoor komen ze in de schulden en raken ze zelfs soms dakloos."

Bij de gemeenten houden

De problemen in de jeugdzorg spelen al langer, sinds de decentralisering. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer jeugdzorg. Eerst werd dat landelijk geregeld. De gedachte was destijds dat een gemeente dichterbij de burger staat en dat zou voordelig uitpakken. Maar het tegendeel lijkt inmiddels bewezen.

"Uiteindelijk is het doel dat men voor ogen had, betere zorg leveren, niet bereikt." Moeten we het dan weer terugbrengen naar het Rijk? Nee, dat niet, zegt Van Zutphen. "Het ligt nu bij de gemeenten. Laten we dan met hen het gesprek aangaan om te zorgen dat zij goede zorg inkopen en die dan ook leveren."

Nieuw kabinet

Van Zutphen vindt dat het nieuwe kabinet hier serieus mee aan de slag moet. "De jeugdzorg moet eenvoudiger, begrijpelijker en dicht bij de mensen. Complexe zorg heeft veel aandacht nodig en dat moet echt toegankelijker en beter."

"Die zorg kost geld, maar wij zeggen dan ook: weg met de discussie over geld, laten we hulp geven en laten we duidelijk afspreken wie dat gaat betalen."