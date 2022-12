Restaurants hebben 2 jaar moeten wachten, maar mogen nu weer open voor gasten tijdens de feestdagen. Dat is 'toch wel even wennen', zeggen restauranthouders die hun zaak in de coronajaren zijn begonnen. "Mensen kiezen nu bewuster voor thuis kerst vieren."

"3 keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen", zegt Karlijn van Oss. Ze is eigenaar van restaurant Noemme in Den Bosch. Op 1 maart 2020 ging haar restaurant open, zo'n 2 weken later moest ze vanwege de coronacrisis alweer dicht. "We mogen nu voor het eerst gasten ontvangen met kerst in ons restaurant."

Gek gevoel

"En dat is toch wel een gek gevoel", vervolgt ze. "Vorig jaar konden mensen een kerstdiner bij ons afhalen om thuis zelf te bereiden. We zijn blij dat we van die bakjes af zijn en dat gerechten opgediend worden zoals we ze bedacht hadden."

Ook is het restaurant dit jaar voor het eerst versierd voor de feestdagen. "In de voorbereidingen naar deze dagen kunnen we dan alvast lekker in de kerstsfeer komen."

Wennen

Karlijn is niet de enige restauranthouder waar dit jaar voor het eerst kerst gevierd kan worden. Baukje Haarsma is eigenaar van In de Brouwerij in Leeuwarden. Het restaurant, dat Baukje vorig jaar begon, is nog niet eerder open geweest tijdens de feestdagen.

"Het is even wennen natuurlijk, dat het mag", zegt Baukje. "Maar we hebben het ontzettend druk en alle zijn dagen volgepland. Dat is heel positief. Daar worden we blij van."

Bron: EenVandaag Baukje Haarsma in haar zaak in Leeuwarden

Positieve reacties

Het zijn vooral kerstborrels voor grote groepen waar haar restaurant vol mee zit deze kerstdagen. Dat begon eigenlijk al 2 dagen voor de kerst, vertelt Baukje. "Mensen zijn heel blij dat het weer mag en kan. We krijgen veel positieve reacties."

Toch merkt ze dat niet alles wat er tijdens corona in is geslepen, is verdwenen bij mensen. "Die kiezen er vaker bewust voor om kerst thuis te vieren. Ik zie dat ze gemerkt hebben: dat afhalen is ook wel handig."

Buffertje

Ze zien dat ze na het afhalen thuis nog maar een paar handelingen hoeven te doen, legt Baukje uit. "En dan heb je een volledig kerstmenu. Door corona hebben ze geleerd dat het zo ook kan. 'Ik hoef me niet helemaal uit te sloven in de keuken'."

Toch merkt ze ook 'dat mensen een soort geldbuffertje hebben' na corona. "Die denken juist: laten we dat nu lekker gebruiken."

Bekijk ook Nooit meer in de rij en een sterrenkeuken thuis: door corona ontstonden toepassingen die eerder niet mogelijk leken

Duurder geworden

Bij collega Karlijn is het overigens niet alleen maar positiviteit vanwege de opening rond de feestdagen. De gestegen prijzen gooien namelijk deels roet in het eten, zegt de Bossche restauranteigenaar.

"De inkoop van eten en drinken is echt duurder geworden. Een voorbeeld: de prijs van een emmer frituurvet is met een kwart omhoog gegaan in de laatste 2 maanden. En bij ons gaan er per week 6 tot 7 emmers doorheen. Het zijn kleine bedragen, maar samen tikt het toch best aan."

'Grootste klap moet nog komen'

Daardoor is de prijs van het kerstdiner in het restaurant van Karlijn bijna 10 euro duurder geworden vergeleken met 2 jaar geleden. "We verdienen er niet meer aan." Bovendien vreest ze dat de grootste klap nog moet komen.

"In januari gaat de huur omhoog, waarschijnlijk met meer dan 10 procent", legt ze uit. "Ook gaan de salarissen volgend jaar omhoog. Wij betalen ons personeel meer dan het minimumloon, dus de stijging is relatief wat minder bij ons, maar het loopt toch op."

Misgelopen inkomsten

En dan is er nog de nasleep van de coronajaren. Zo heeft restauranthouder Baukje geen steun van de overheid gekregen. "Ik ben er nog steeds mee bezig, maar heb er een hard hoofd in. We zijn nu voor de laatste keer in hoger beroep gegaan."

Ook Karlijn is nog steeds bezig met de rekening van de coronacrisis, zegt ze. "Het is toch een behoorlijk gat dat je niet binnen een jaar kunt opvangen. We moesten ervoor naar de rechter, maar we hebben een deel van de misgelopen inkomsten uiteindelijk teruggekregen via de noodsteun vanuit de overheid."

Spijt?

Maar eigenlijk was dat niet genoeg. "Zeker als je het vergelijkt met de omzet die je onder normale omstandigheden gedraaid zou hebben." Toch heeft Karlijn geen spijt van het openen van haar restaurant, ondanks de tegenslagen.

"We zijn bijna 3 jaar verder sinds onze opening en het is anders ondernemen geweest dan we ons hadden voorgesteld. We hebben er heel veel van geleerd en zouden sommige kleine dingen misschien anders hebben aangepakt, maar we zouden het zo weer doen."