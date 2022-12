Na 3 jaar zerocovidbeleid, ging China begin deze maand ineens van het slot. Het leidde tot een 'enorme explosie aan zieken', zegt de Nederlandse dirigent Lute Brommer, die in Wuhan woont. Toch zijn Chinezen vooral opgelucht, ziet hij.

Brommer ziet het als 'een grote bevrijding' dat op 8 december zonder aankondiging veel coronamaatregelen plots vervielen. Geen dagelijkse tests meer, geen strenge quarantaines bij een besmetting en speciale codes om te mogen reizen. "3 jaar lang leefden we in onzekerheid, maar nu is de ellende voorbij. We kunnen weer plannen maken voor de toekomst."

'Iedereen kreeg corona'

De in Wuhan woonachtige Nederlandse orkestdirigent vertelt dat in de dagen nadat de meeste strenge maatregelen vervielen 'ongeveer iedereen corona kreeg' in China. "Het leven lag hier plat. Er was haast niemand op straat. Dit keer niet omdat het niet mocht, maar omdat iedereen ziek was."

En dat zorgde in eerste instantie voor de nodige angst bij Chinezen, vertelt hij. "We wisten niet precies wat de gevolgen zouden zijn. Daar waren wel zorgen over. Dus iedereen hield zich gedeisd in afwachting van wat er zou komen."

39 graden koorts

Ook hij en zijn vrouw raakten besmet. Toch moest dat er een keer van komen, zegt hij. "We moesten hier een keer doorheen. We hadden rond de 39 graden koorts. Zij kreeg flinke keelpijn, mijn amandelen raakten ontstoken."

Bijna iedereen om hem heen kwam het virus te boven. "Nu is iedereen vooral opgelucht dat het leven weer begint. De spanning is weg." Van lege straten is geen sprake meer. "Er staan weer flinke files", zegt Brommer.

Sterftecijfers

Met de versoepelingen en de miljoenen besmettingen in het land, stijgen ook de sterftecijfers in China. Al doet de regering daar weinig uitspraken over.

"Sinds de opening van het land heb je eigenlijk geen concrete cijfers meer. Maar Chinezen zoeken die ook niet echt op. We merken om ons heen wel hoe de vork in de steel zit."

Coronasituatie onbeheersbaar?

Brommer kent zelf ook een aantal mensen die zijn overleden na een besmetting met het coronavirus. "Zij waren op leeftijd en hadden aandoeningen. Dat is heel droevig." Maar dat de situatie onbeheersbaar is in het land, zoals zou blijken uit filmpjes van uitpuilende ziekenhuizen, ziet hij zelf niet terug.

Volgens hem is het niet abnormaal dat patiënten in China op een gang liggen. "Het systeem is hier heel anders. Maar natuurlijk, als er veel besmettingen zijn, is het inderdaad voller in ziekenhuizen."

Bevolking was maatregelen 'echt beu'

Waarom de maatregelen er plots afgingen, is voor hem ook niet duidelijk. "Je weet hier nooit waarom dingen worden besloten. Maar het lijkt erop dat ze het virus niet meer konden controleren." Ook wijst hij erop dat de bevolking de strenge maatregelen 'echt beu was'.

"Dat merkte je echt hoor. Er was veel spanning. Dat mensen protesteerden was een sterk teken dat er iets aan de hand was. Chinezen springen niet snel op de barricades."

'Regering luistert naar bevolking'

En anders dan in het Westen wordt gezegd, luistert de regering wel degelijk naar hoe de bevolking zich voelt, zegt Brommer, die erkent dat dat voor Nederlanders misschien gek klinkt. "Want de regering bepaalt wel alles."

Maar de regering 'doet dat wel in samenspraak met wat ze van de bevolking terugkrijgen.' "Die waren de maatregelen zat en daarom hebben ze waarschijnlijk besloten: laten we de boel maar opengooien. Dat is mijn eenvoudige conclusie."

Nieuwe versoepelingen

In het nieuwe jaar voert China nog meer versoepelingen door. Vanaf 8 januari 2023 hoeven mensen die naar China afreizen niet meer standaard in quarantaine. Dan is een negatieve PCR-test voldoende. "Fantastisch", zegt Brommer.

Dat is behalve in zijn werk ook heel fijn voor het bezoeken van familie. "Wij kunnen ze weer bezoeken of zij kunnen weer naar ons. En met buitenlandse artiesten en musici kunnen we eindelijk weer uitwisselingen doen."