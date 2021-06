In Wuhan waren er behalve de bekende wilde-dierenmarkt nog zeker drie andere illegale markten. Dat blijkt uit een lijst die nu is opgedoken. De onderzoekers stuurden hun lijst naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar daar belandde het in een la.

Een team van wetenschappers deed per toeval al 3 jaar onderzoek naar illegale dierenmarkten in de Chinese stad, op zoek naar tekenkoorts SFTS. Daarvoor bezochten ze vier markten op verschillende plekken in de metropool.

Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant sprak met een lid van het onderzoeksteam dat de markten bezocht. "De onderzoekers stuurden hun bevindingen naar een tijdschrift, die het weer doorstuurden naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar het is daar zoekgeraakt", vertelt Keulemans.

Tot grote spijt van het onderzoeksteam van de WHO dat in januari al onderzoek deed in Wuhan. "Ze waren echt pissig, heb ik gehoord. Ze waren in Wuhan, maar wisten niet over deze markten. Zonde, want dan kun je het spoor gaan volgen van verkochte dieren. Bijvoorbeeld door te kijken waar de beesten vandaan komen, en in dat specifieke dorpje bewoners op antistoffen te testen."

Wasbeerhond

Viroloog Marion Koopmans en haar collega's zijn geïnteresseerd in de verkoop van dieren als de wasbeerhond en bergmarmotten. "Onderzoekers kijken naar in ieder geval zoogdieren, want dat zijn wij ook.", legt Keulemans uit.

Op die manier kunnen de onderzoekers dichter bij de oorsprong van het coronavirus komen. Wasbeerhonden zouden weleens de bron kunnen zijn. "Dat zijn beesten die het coronavirus kunnen dragen, maar worden er niet zo ziek van. In zo'n populatie van die dieren kan het virus dan een tijdje 'sudderen'. Of denk aan civetkatten, waar het eerste SARS-virus vandaan kwam."

Lab-theorie

Met deze 'nieuwe' lijst van illegale dierenmarkten wordt de theorie dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan zou zijn ontsnapt steeds onwaarschijnlijker.

Keulemans: "Hoe je meer in die theorie duikt, hoe meer je ziet dat het niet zo heel waarschijnlijk is. In het Wuhan-lab kweken ze drie virussen, die van geen kant op het coronavirus lijken. Je denkt al snel: dit zijn Chinese wetenschappers, maar ze hebben in Engeland gestudeerd of in Frankrijk gewerkt. Hele normale wetenschappers, geen geheimzinnige types."

Viroloog ontkent

Een van hen, topviroloog Shi Zhengli, ontkent in een zeldzaam interview met The New York Times de beschuldigingen ten stelligste. Ze schrijft aan de Amerikaanse journalisten dat ze zeker weet dat ze 'niks verkeerd heeft gedaan' en dat ze daarom 'niets te vrezen heeft'.