We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover: het festivalseizoen staat voor de deur. Met een biertje in de hand genieten van muziek. Maar ondanks dat de versoepelingen het toelaten, gaan niet alle festivals deze zomer door.

De Zwarte Cross, het festival dat al meer dan 20 jaar wordt georganiseerd in de Achterhoek, maakte vandaag bekend dat het officieel wordt afgelast. Andere festivals, zoals Lowlands, gaan vooralsnog wél door. Waar ligt dat aan?

Problemen in de branche

Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, ziet allerlei problemen in de branche. "Geldtekort, personeelstekort en politietekorten. Het is gewoon heel ingewikkeld nu."

Volgens Schans is het niet voor niks dat op dit moment bekend wordt dat de Zwarte Cross niet doorgaat. "Veel organisatoren van festivals zijn nu alle voors en tegens op een rij aan het zetten. Op basis daarvan nemen ze een besluit of ze wel of niet doorgaan."

'Je gaat voor 20 procent de boot in'

Er zijn allerlei factoren die daar een rol in spelen. "Werkt de veiligheidsregio mee? Hoe zit het met de politie-inzet? Is er genoeg personeel? Is er een goed programma beschikbaar? Je wilt geen slap aftreksel neerzetten van wat het publiek van het festival gewend is", vertelt Schans.

Daarnaast blijft het volgens hem een financieel risico. "De garantieregeling is nog steeds niet helemaal rond. Nu krijg je voor iedere euro die je uitgeeft maar 80 cent terug. Je gaat dus voor 20 procent de boot in. Dat is een groot risico." Veel festivalorganisaties hebben hun reserves vorig jaar al gebruikt en kunnen dit risico niet nemen.

Bron: ANP De Zwarte Cross gaat ook dit jaar niet door (archiefbeeld)

Focus op alternatief evenement

De Zwarte Cross schrijft op haar website dat het festival is afgelast door een combinatie van problemen: "Onzekerheid over het waarborgfonds, onduidelijkheid over vergunningseisen rondom COVID bij grootschalige evenementen, personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen hebben een rol gespeeld bij het nemen van dit besluit."

De organisator van de Zwarte Cross, de Feestfabriek, legt de focus nu op een alternatief evenement in datzelfde weekend. De 'Mega Immuun Party' zal ongeveer 20.000 bezoekers toelaten en is daardoor beter haalbaar voor de organisatie, de vorige editie van de Zwarte Cross trok namelijk zo'n 220.000 bezoekers.

Vaste datum als voordeel

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands, herkent de problemen in de branche. "Er is ontzettend veel materiaal verhuurd aan de bouw en teststraten, dus wij hebben ook zeker onze uitdagingen. Maar voorlopig lossen we het wel op."

Lowlands vindt ieder jaar rond 20 augustus plaats en dat levert voordelen op. "Omdat we op onze vaste datum zitten hadden we al veel materialen in optie staan. Festivals die zijn verplaatst, komen nu in de problemen."

'Niet makkelijk, ook niet onoverkomelijk'

Om dit probleem voor Down The Rabbithole, een ander festival dat MOJO organiseert, te voorkomen is ervoor gekozen het festival te verplaatsen naar het terrein van Lowlands. "We kunnen zo het materiaal dat we normaal vier weken hebben staan voor Lowlands gebruiken voor twee festivals."

Volgens Schans gaan er zeker ook festivals door deze zomer en ook van Eerdenburg van Lowlands is positief. "Tegen eind augustus zijn al veel mensen gevaccineerd en is er een coronapaspoort. Het is dus een relatief beperkte groep die nog moet testen voor toegang, dus we denken dat we daar uitkomen. Het is niet makkelijk, maar het is ook niet onoverkomelijk."