Het klonk zo mooi: evenementen mogen weer, als bezoekers zich vooraf laten testen. Maar zo mooi als het klinkt, het lijkt een flop te worden. Organisatoren staan er niet om te springen.

Er moest een enorme testcapaciteit komen voor 'testen voor toegang', besloot het kabinet. Nu is gebleken dat er maar 3 procent van wordt gebruikt.

Massaal testen niet mogelijk

"Hoewel evenementen steeds meer kunnen en mogen, gaan wij het echt niet organiseren", vertelt Emile Faulborn, organisator van foodtruckfestival TREK. Voor dit soort foodtruckfestivals geldt geen entree en kun je zo naar binnen lopen. Er is eigenlijk niet echt een ingang en vaak staat er geen hek om het evenement heen.

Massaal testen of testbewijzen controleren aan de voordeur is dan ook niet mogelijk. "Al is er nog zoveel capaciteit voor sneltesten voor evenementen, het werkt voor ons simpelweg niet", zegt Faulborn.

Bron: EenVandaag Emile Faulborn

Minder vraag naar testen

Intussen kost het testen voor toegang de Nederlandse belastingbetalers samen dagelijks een half miljoen euro, zocht Follow the Money uit. Bovendien blijkt, hoe minder besmettingen er zijn, hoe meer mensen een valse testuitslag krijgen. Als de besmettingsniveaus verder dalen, kan zelfs 90 procent van de positieve testuitslagen vals zijn.

Volgens het OMT is de enorme testcapaciteit dan ook voornamelijk een politieke beslissing geweest. Zelf heeft het OMT er geen advies voor gegeven. Wetenschappelijke onderbouwing voor zoveel investeren in 'testen voor toegang' ontbreekt.

Lees ook Waarom wet over testen voor toegang nuttig blijft, ook al is het vaccineren tegen corona straks afgerond

'Mensen gaan zich niet eerst testen'

"Wij zijn een open evenement, zoals zovelen. Dan wil je gewoon even aan kunnen lopen", zegt Faulborn van TREK. "Veel mensen lopen in zo'n weekend dan op zowel vrijdag als zondag het terrein op om een hapje te komen eten. Het is gratis."

Faulborn ziet een hek om zijn evenement zetten zodat er een ingang is waar getest kan worden, niet als een optie. "Mensen gaan zich niet helemaal laten testen, om 's avonds gewoon even een hapje te komen eten."

'Kunnen gewoon niet draaien'

"Bij een open evenement zoals dit foodtruckfestival zit het verdienmodel echt niet in de toegangskaarten, maar in de hoeveelheid mensen die komen. Hoe meer mensen, hoe eerder het rendabel is dit te organiseren. Als er minder mensen komen, kunnen wij gewoon niet draaien."

Zolang testbewijzen bij evenementen de norm zijn, zal Faulborn TREK daarom nog uitstellen. "Het Rijk begrijpt niet dat mensen niet gaan testen om in een park bij een foodtruck iets te halen."