Hoewel er veel vacatures openstaan, hebben werkloze 55-plussers nog altijd moeite om aan het werk te komen. Daarom zouden werknemers eerder moeten nadenken over hun inzetbaarheid op de lange termijn, zeggen experts.

Als ze hun baan kwijtraken, is het voor 55-plussers lastiger om weer aan het werk te komen dan voor jongere werklozen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle werklozen boven de 55 jaar is de helft langer dan 1 jaar werkloos. Voor werklozen onder de 55 jaar geldt dat voor iets minder dan een kwart.

Banen verdwijnen

Dat opnieuw een baan vinden voor mensen boven de 55 moeilijker is dan voor mensen die jonger zijn, ligt deels aan de veranderende arbeidsmarkt. Dat zegt oprichter en directeur Anne-Marije Buckens van 50Company. Ze begeleidt werkzoekenden van 50 jaar en ouder.

"Door de veranderende arbeidsmarkt verdwijnen er heel veel banen", vertelt Buckens. Het gaat dan om administratief werk, fabriekswerk - beide door automatisering - en banen die vroeger vanzelfsprekender waren dan nu, zoals schoorsteenveger.

'Zorg dat je iets te bieden hebt'

Wel is het in deze veranderende arbeidsmarkt belangrijk om meer na te denken over hoe je jezelf aantrekkelijk kan maken voor werkgevers. Het gaat vooral om duurzame inzetbaarheid, zegt Buckens.

"Dat betekent dat je iets te bieden hebt op de arbeidsmarkt. Ook als je huidige functie verdwijnt of minder relevant wordt. Dus: zelf initiatief nemen, zelf kijken naar een plan b voor als je baan straks niet meer bestaat. 55-plussers hebben hier over het algemeen meer moeite mee."

'Minder wendbaar'

Dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is, concludeert ook arbeidsmarktexpert Ruud van der Aa. "De langdurige werkloosheid van oudere werkzoekenden komt deels door verminderde wendbaarheid", legt hij uit.

"Daarnaast spelen negatieve beeldvorming onder werkgevers, hogere loonkosten, en een gebrek aan zoekvaardigheden een rol."

'50-plusser is bescheidener'

Dat gebrek aan zoekvaardigheden ziet ook Buckens terug in de praktijk. "Bot gezegd pakken 50-plussers hun 'job hunt' vaak niet handig aan. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen hoe generaties solliciteren. Millennials zijn het heel erg gewend om te zeggen: 'Hier ben ik goed in, hier ga ik je bij helpen'. Ze zijn bij wijze van spreken met de selfiestick in de hand geboren."

Aan die zelfverzekerde houding ontbreekt het nu juist bij veel 'ouderen', zegt Buckens. "De 50-plusser is veel bescheidener. Die kan veel en is heel goed, maar is opgevoed met het idee: 'Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'."

'Bied iets actueels'

Wat kunnen 50-plussers doen om hun baankansen te vergroten? Als belangrijkste tips wil Buckens twee dingen meegeven: presenteer jezelf aanbodgericht en wees zichtbaar. "Zorg dat je iets actueels te bieden hebt, iets waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft", zegt ze.

"Presenteer jezelf vervolgens aan de werkgever vanuit de behoefte van die werkgever. Vanuit de gedachte: 'Ik zie dat jullie met x bezig zijn, dit kan ik voor jullie betekenen'. "

Niet mokken op de bank

Daarnaast moet de 50-plusser er volgens Buckens voor zorgen dat hij bij de werkgever in het oog springt. "Ik ga het even onaardig zeggen, maar veel 50-plussers zitten thuis op de bank te mokken en denken dat niemand ze wil, maar ze zijn vaak gewoon niet zichtbaar voor de werkgevers."

Jezelf zichtbaar maken kan volgens Buckens goed op LinkedIn. "Daar kun je in contact komen met mensen. Maar ouderwets bellen of binnenlopen kan zeker ook helpen."

Niet stilstaan

Daarnaast moet je als werknemer voortdurend bezig zijn met groeien, volgens Ruud van der Aa. "Je moet vooral laten zien dat je niet stilstaat in je ontwikkeling", zegt hij. "Scholing, maar ook vrijwilligerswerk, kunnen hierbij behulpzaam zijn."

Wie zich op latere leeftijd wil laten omscholen, kan daar sinds dit jaar een speciale scholingsvoucher (STAP-budget) voor gebruiken. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarmee een training of cursus van maximaal 1.000 euro per jaar aanvragen.

Vergrijzing biedt ook kansen

Volgens arbeidsmarktexpert Van der Aa kunnen de huidige demografische en economische trends ook in het voordeel uitpakken van 50-plussers. De vergrijzing leidt er namelijk toe dat veel werknemers de arbeidsmarkt zullen verlaten, zo legt hij uit.

"Als de economie goed draait en er veel nieuw personeel nodig is, zullen de tekorten aan personeel dus oplopen. Dit biedt mogelijkheden aan 50-plussers om actief te blijven in een betaalde baan."