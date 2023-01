4 van de 10 solliciterende 55-plussers (39 procent) hebben het gevoel dat ze negatiever worden behandeld vanwege hun leeftijd. Vaak stuiten ze op een muur van vooroordelen.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van EenVandaag onder 1.700 ouderen die sinds hun 55ste één of meerdere keren solliciteerden. Vooral de zestigers hebben veel negatieve ervaringen.

'U past niet in het profiel'

Deelnemers vertellen dat ze vaak niet te horen krijgen waarom ze worden afgewezen, terwijl ze sterk het vermoeden hebben dat het om hun leeftijd gaat. Vaak worden ze niet eens uitgenodigd. Iemand schrijft: "Ik heb zo'n 200 keer gesolliciteerd en ben maar drie keer op gesprek geweest. 'U past niet in het profiel' is het standaard antwoord. Soms al binnen 1 uur."

Deze reactie staat niet op zichzelf: tientallen anderen vertellen dat ze hetzelfde meemaken. Zo schrijft iemand: "Ik solliciteerde op een positie waarin ik 35 jaar ervaring had. Toen ik online de sollicitatie had verstuurd kreeg ik bijna per omgaande bericht dat ik niet verder ging in de procedure omdat 'mijn ervaring met het werkveld niet aansloot met hetgeen gevraagd werd'. Ik weet zeker dat selectie geautomatiseerd plaatsvond en op basis van leeftijd."

'Te duur en te vaak ziek'

Soms geven werkgevers wél toe dat ze niet op ouderen zitten te wachten. Volgens de ondervraagde 55-plussers zijn de meest gegeven redenen dan dat ze te duur zijn, niet flexibel en vaak ziek. "Ze zeiden dat ik te kort op mijn pensioen zit. Te duur en de kosten van het inwerken niet waard", schrijft een panellid.

Ook lopen vrouwen tegen sekse gerelateerde vooroordelen op: "Vrouwen van jouw leeftijd hebben te vaak kwaaltjes, werd tegen mij gezegd."

Bijna helft zestigers heeft negatieve ervaring

Veel deelnemers maken zich boos over alle uitgesproken en onuitgesproken vooroordelen. Zelf vinden ze vaak dat ze heel gemotiveerd zijn en bovendien weinig ziek en afwezig. "Ik heb alle tijd voor mijn werk en val niet uit door situaties thuis, zoals ouders met jonge kinderen", schrijft een deelnemer.

Hoe ouder sollicitanten zijn, des te meer kans hebben ze om afgewezen te worden. Van de deelnemers tussen de 55 en 59 jaar heeft een derde (33 procent) het gevoel dat ze negatiever behandeld zijn vanwege hun leeftijd. Bij de groep tussen de 60 en 67 jaar is dat bijna de helft (46 procent). Voor hen blijft het vinden van een baan heel moeilijk, ondanks de krappe arbeidsmarkt.

Leeftijd kan ook positief zijn

Ondanks de vele verhalen over vermeende leeftijdsdiscriminatie hebben niet alle solliciterende 55-plussers hiermee te maken. 41 procent heeft de indruk dat hun leeftijd geen verschil maakte bij hun zoektocht naar een andere baan.

Nog eens 10 procent denkt dat hun leeftijd juist een positieve factor is geweest. Volgens hen zijn de werkgevers waar zij solliciteerden juist blij met de ervaring die ze meebrachten. "In een bedrijf vol jonge honden konden ze wel iemand gebruiken die het klappen van de zweep kent", zegt een deelnemer daarover.