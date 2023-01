Werkende 55-plussers zijn hard nodig om Nederland draaiende te houden. Aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de schone taak om ervoor te zorgen dat deze groep door kán werken en wíl werken. Maar hoe wil ze dat gaan doen?

De tijd dat je met pensioen ging als je 65 werd is definitief verleden tijd: we worden met z'n allen ouder en daarom stijgt ook de AOW-leeftijd elk jaar met een paar maanden. Volgend jaar breekt de AOW-leeftijd door de psychologische grens van 67 jaar.

Twijfels over volhouden tot 67ste

Het EenVandaag Opiniepanel heeft 5.600 werkenden tussen de 55 en 67 jaar gevraagd naar hun ideeën over langer doorwerken. Daaruit blijkt dat veel 7 op de 10 werkende 55-plussers het liefst eerder wil stoppen met werken, in ieder geval voor hun 67ste.

Tegelijkertijd is er in Nederland een groot personeelstekort en hebben we alle handjes die er zijn hard nodig op de krappe arbeidsmarkt. Wat gaat minster Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom doen om oudere werknemers binnenboord te houden?

'Oudere werknemers zijn hard nodig'

"We moeten echt ervoor zorgen dat we oudere werknemers zoveel mogelijk behouden", benadrukt Van Gennip. "Ze zijn hard nodig en ze presteren over het algemeen prima. Het zijn mensen met veel ervaring en vaak met een sterk sociaal netwerk."

De minister denkt dat die ervaring goed van pas kan komen in de huidige, overspannen arbeidsmarkt. "Daarmee kunnen ze heel wat rust in een team brengen. Voor mijn gevoel zien we de voordelen van oudere medewerkers vaak over het hoofd. Het is belangrijk dat we senioren meer leren waarderen."

Minister wijst naar werkgevers

Mensen met plezier door laten werken heeft volgens haar alles te maken met 'goed werkgeverschap'. "Hoe is het georganiseerd op de werkvloer? Klopt de balans tussen werk en privé? Soms kan dat ook betekenen dat een functie aangepast moet worden, bijvoorbeeld met minder werkuren of door het takenpakket minder inspannend te maken."

Daarnaast kan een werkgever erop letten of oudere medewerkers genoeg scholing en inspiratie krijgen, vindt de minister: "Geef ze dat ene leuke project waar ze graag mee aan de slag willen. Leg dat niet automatisch bij de jongere werknemer neer, maar geef het bijvoorbeeld aan de jongere én oudere medewerker samen. Zo blijft het werk leuk."

Doorstromen of duobaan

4 op de 10 ondervraagde panelleden geven aan bang te zijn dat ze het niet volhouden om minimaal tot hun 67ste door te moeten werken. Van Gennip noemt dat cijfer zorgelijk. "Ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld mensen met een fysiek zware baan hier bezorgd over zijn."

"Er moet in dat geval gekeken worden of het mogelijk is om door te stromen naar ander soort werk binnen dezelfde organisatie", vindt de minister. "Een andere optie kan een duobaan zijn, samen met een jongere werknemer. Dat zien we bijvoorbeeld al in de bouw gebeuren."

'Pensioenleeftijd niet opeens omhoog'

Van Gennip zegt dat het echt nodig is dat we met z'n allen langer doorwerken, zeker nu de levensverwachting van Nederlanders ook steeds hoger wordt. "Het is goed dat we al sinds 20 jaar met deze transitie bezig zijn, met onder meer de afschaffing van vut-regeling en prepensioen. En het gaat geleidelijk, de pensioenleeftijd springt niet opeens omhoog."

De minister benadrukt dat de overheid fiscale voordelen heeft ingesteld voor bedrijven die een werkzoekende van 55 jaar of ouder aannemen. Werkgevers kunnen daar bijvoorbeeld loonkostensubsidie voor krijgen. Ook bestaan er allerlei programma's om sectoren te helpen met bewustwording over oudere werknemers.

'Discriminatie is gewoon verboden'

Met betrekking tot - al dan niet openlijke - leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties is Van Gennip stellig: "Discriminatie is gewoon verboden. Als een bedrijf alleen maar 50-minners wil aannemen dan overtreedt men de wet. Een werkgever zegt toch ook niet 'Ik wil alleen maar mannen aannemen'? Dat kan ook niet."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start binnenkort met een pilot: bij sollicitaties zal voortaan puur naar competenties worden gekeken en niet naar factoren als leeftijd of scholing. "We zijn heel benieuwd wat daarbij uit gaat komen", zegt de minister. "Met soortgelijke sollicitatieprocedures voor mannen en vrouwen zagen we dat er opeens meer vrouwen werden aangenomen. De verwachting is dat dit ook bij senioren op de werkvloer veel verschil kan maken."