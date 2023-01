7 van de 10 (69 procent) werkende 55-plussers willen graag voor of uiterlijk op hun 65ste met pensioen. Maar slechts een kwart (26 procent) doet dit ook echt. Twee derde verwacht in de praktijk door te moeten werken tot hun 66ste, 67ste of 68ste.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 5.600 werkenden tussen de 55 en 67 jaar. Omdat we ouder worden, stijgt de AOW-leeftijd steeds met een paar maanden. In 2024 ligt die op 67 jaar. Voor de meeste ondervraagden zal dit ook het moment zijn waarop ze écht stoppen met werken.

Op deze leeftijd willen mensen stoppen met werken, en verwachten ze dat te doen.

Eerder stoppen financieel onmogelijk

Eerder is financieel vaak niet haalbaar, geven deelnemers aan. 4 van de 10 vrezen dat ze het niet tot hun 67ste volhouden. De ondervraagden willen graag eerder met pensioen omdat ze daar eigenlijk altijd op gerekend hadden.

Jarenlang lag de pensioenleeftijd op 65 jaar en waren er nog allerlei regelingen die eerder stoppen mogelijk maakten. Bovendien vinden ze dat ze op hun 65ste hun bijdrage wel geleverd hebben.

'Doorwerken voor redelijk pensioen'

Maar als ze nu gaan rekenen blijkt eerder stoppen financieel meestal geen optie. Want de meeste regelingen zijn afgeschaft, en hoe eerder ze nu met pensioen gaan, des te lager het bedrag dat ze krijgen wordt. Voor de meesten is dit niet voldoende. "Ik zou graag op mijn 64ste willen stoppen. Maar dan zit ik op bijstandsniveau. Ik MOET die extra jaren door om een redelijk pensioen te hebben", legt iemand uit.

Een kwart denkt dat het wel gaat lukken om uiterlijk met 65 jaar te stoppen. Bijvoorbeeld omdat ze gespaard hebben, ze een regeling op hun werk hebben of omdat ze denken dat ze wel een een tijdje met wat minder geld rond kunnen komen.

'Niet achter de bloemetjes zitten'

De meeste 55-plussers moeten dus langer doorwerken dan ze eigenlijk zouden willen. Of dat ook gaat lukken verschilt erg per persoon en per beroep. De helft (47 procent) denkt dat ze hun huidige baan wel tot hun 67ste kunnen volhouden.

Dat zijn vaak ouderen met een kantoorbaan of mensen die zich fit voelen en veel plezier in hun werk hebben. "Ik houd van mijn werk en heb echt nog geen zin om achter de bloemetjes te gaan zitten", benadrukt een deelnemer.

'Tot mijn 67ste is niet meer te doen'

Maar 4 van de 10 (39 procent) ondervraagden verwachten dat het niet gaat lukken om tot hun 67ste door te blijven werken. Zij merken dat het met de jaren lichamelijk allemaal wat zwaarder wordt.

Zeker als ze werken in sectoren als de bouw, zorg of horeca. Ze zijn soms al jong begonnen en zijn fysiek een beetje 'op'. "Ik vind het verschrikkelijk om tot mijn 67ste te moeten werken. Ik werk al vanaf mijn 17de volle bak in de haven. Dat is niet meer te doen."

Minder uren werken, meer ervaring inzetten

In het onderzoek vertellen de oudere werkenden wat ze nodig hebben om toch tot een hogere leeftijd door te kunnen gaan. Ze willen meer aandacht voor de negatieve én positieve kanten van het ouder worden. Want aan de ene kant zijn ze zijn soms wat minder fit en willen daarom wat minder uren werken, wat meer vakantiedagen of een andere, minder zware functie.

Tegelijkertijd hebben ze een schat aan ervaring die ze graag willen inzetten in het bedrijf, geven ze aan. "Maak gebruik van mijn deskundigheid en geef me daar ook waardering voor. Dat onderscheidt me van mijn jonge collega's en motiveert me om door te gaan", schrijft een panellid.

Na 45 jaar stoppen met werken?

Veel ondervraagden betreuren het dat er in Nederland nauwelijks regelingen meer zijn die eerder stoppen met werken financieel mogelijk maken. In Duitsland kunnen mensen na 45 dienstjaren stoppen. Dat zijn relatief vaak mensen met een fysiek zwaar beroep, omdat zij veelal op jonge leeftijd beginnen met werken.

In Nederland zijn ook politieke partijen en organisaties die dit graag zouden willen. Het kabinet ziet dit niet zitten omdat het veel geld kost. 8 van de 10 deelnemers (81 procent) zouden het een goede zaak vinden als je na 45 jaar werken met pensioen kunt. Als je zo lang hard gewerkt hebt én premie hebt betaald, dan moet dat kunnen, zo is de gedachte.