Uitzendbureaus die zich op 65-plussers richten zien een toename van het aantal gepensioneerden die aan de slag willen. "Het eerlijke antwoord? Eigenlijk heb ik het geld gewoon nodig."

Maya Schröder (68) uit Amsterdam werkte als decor- en kostuumontwerper in het theater, Rob Joppe (71) uit Maassluis als zelfstandig klusser. Ondanks dat ze inmiddels met pensioen zijn, zijn ze beiden weer aan het werk gegaan.

Niet stilzitten

Voor Rob is dat vooral vanwege het plezier. "Natuurlijk is het een mooie aanvulling op je pensioen. Het stelt je in staat om wat luxer te leven, maar ik vind het vooral geweldig", vertelt hij.

"Wat is er leuker dan mensen blij maken met mooie dingen? Dat is de grootste beloning. Mijn vrouw weet ook dat ik niet stil kan blijven zitten."

Bron: EenVandaag Maya is blij met haar nieuwe werkplek

Duur leven

Bij Maya ligt dit anders, werken is een manier om bezig te blijven, maar ze heeft het ook gewoon nodig om rond te komen. Daarom werkt ze via een uitzendbureau één dag per week op een onderwijsondersteunend kantoor.

"Het eerlijke antwoord? Eigenlijk heb ik het geld gewoon nodig", zegt ze. "Ik vind het leven heel duur, de gas- en energieprijzen rijzen de pan uit. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben."

Soms strikte noodzaak

Rob en Maya zijn niet de enige 65-plussers met een baan, weten Norbert Plotske en Jack Wiebenga van uitzendbureau Actief65+, dat zelf ook op gepensioneerden draait. Het afgelopen jaar zagen zij een flinke toename van het aantal werkende ouderen. "Normaal hebben we 5.000 aanmeldingen per jaar. Dat zijn er nu al 10.000, en de teller loopt nog", vertelt Wiebenga.

Volgens Plotske lopen de redenen om weer aan het werk te gaan uiteen: "De hoofdreden is dat mensen het leuk vinden om bezig te zijn", vertelt hij. "Daarnaast is het prettig om een extraatje te verdienen voor de auto of de vakantie. En voor mensen met alleen een AOW of een klein pensioen is het soms strikte noodzaak."

Trend van de afgelopen decennia

Volgens Annet de Lange, bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en senior consultant bij adviesbureau Berenschot past de ontwikkeling dat meer ouderen op zoek gaan naar een baan in een trend van de afgelopen decennia.

"Tussen 1969 en 2021 is de netto arbeidsparticipatie van 45- tot 75-jarigen significant gestegen: van 43,3 naar 59,7 procent."

Doorwerkperspectief

Werkgevers hebben vooroordelen over oudere werknemers, ziet De Lange, maar er is ook een tegenbeweging: "Ervaring en ervaringsdeskundigheid worden steeds meer gewaardeerd."

Werkgevers zien dat ook: "Veel bedrijven werken tegenwoordig aan een aantrekkelijk werknemersschap. Ze praten met medewerkers al in een eerder stadium over een doorwerkperspectief."

Bron: EenVandaag Rob geniet van elke dag dat hij mensen blij kan maken met zijn werk

'Ik vind het geweldig'

Dat er nog altijd vooroordelen zijn, weet ook Maya, die voordat ze haar huidige baan vond op meerdere vacatures reageerde en vaak niet eens een reactie kreeg.

Maar daar kan ze inmiddels niet meer wakker van liggen, ze geniet van haar huidige werk op het secretariaat van een school. "Er werken leuke mensen, ik geniet ervan mensen te ontvangen, te verwennen met een kopje koffie." Ook Rob is blij met zijn baan: "Wat is er nou leuker dan mensen blij maken met mooie dingen? Dat is mijn grootste uitdaging, mijn beloning. Ik vind het geweldig."