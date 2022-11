Doorwerken na je pensioen kan een fijne tijdsbesteding of juist een strikte noodzaak zijn. We vroegen wat jullie wilden weten over werken na je 67ste en legden de meestgestelde vragen voor aan advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink van DAS.

1. Heb ik nog recht op AOW als ik werk na mijn pensioen?

"Ja. Vanaf het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, heb je recht op deze uitkering van de overheid. Ook je aanvullende ouderdomspensioen wordt gewoon uitbetaald wanneer je extra inkomsten hebt. Loon dat je dus extra verdient naast je pensioen wordt dus niet in mindering gebracht op je AOW- of pensioenuitkering."

"Je werkgever hoeft overigens geen AOW-premie meer af te dragen als je doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hetzelfde geldt voor premies voor de ziektewet, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de werkeloosheidswet."

2. Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

"Er zijn wel wat dingen anders wanneer je na je 67ste doorwerkt. Een werkgever mag je ontslaan zonder toestemming van een rechter of het UWV. Ook is er een kortere opzegtermijn van een maand en hoeft de werkgever je na je ontslag geen transitievergoeding te betalen. Ten slotte mag de werkgever ook vaker tijdelijke contracten aanbieden."

"Zo wordt het aantrekkelijk voor werkgevers om gepensioneerden die willen werken in dienst te nemen. Belangrijk om te onthouden: je hebt wel recht op het minimumloon en vakantietoeslag."

3. Wat als ik ziek word?

"Daar zit een belangrijk verschil. Je hebt niet dezelfde bescherming als voor je 67ste, omdat je ook AOW en eventueel pensioen ontvangt. Waar een werknemer die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maximaal 104 weken recht heeft op loon tijdens ziekte, is dat voor de AOW-gerechtigde beperkt tot maximaal 13 weken."

"Daarbij ben je wel beschermd tegen ontslag. In die 13 weken heb je wel ontslagbescherming en mag de werkgever je dus niet ontslaan."

4. Raak ik mijn huursubsidie of zorgtoeslag kwijt?

"Wanneer je gebruik maakt van subsidies of toeslagen kan het zijn dat je onderaan de streep minder geld per maand overhoudt wanneer je aan het werk gaat."

"Het feit of je recht hebt op toeslagen of subsidie, hangt af van je inkomen. Wanneer je inkomen naast je AOW omhoog gaat door extra werkzaamheden, kan dit ten koste gaan van bijvoorbeeld je huursubsidie. Het kan dus handig zijn om een berekening te laten maken."

5. Kan ik doorwerken op de plek waar ik tot aan mijn 67ste heb gewerkt?

"Er zijn eigenlijk twee situaties. Je kan allereerst gewoon op dezelfde voet doorgaan met het bestaande contract wanneer jij en je baas het daarover eens zijn. Dit kan voor langere tijd zijn, maar ook bijvoorbeeld als je als leraar even het schooljaar wil afmaken. Let hierbij wel op dat je door je AOW geen recht meer hebt op alles wat ik bij de eerste vraag benoemde."

"Een andere situatie is dat je werkgever je formeel ontslaat op je 67ste, en je met een nieuw contract en een ander loon weer aanneemt. Dat nieuwe contract kan een tijdelijk contract of een vast contract zijn. Dat vaste contract kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. En uiteraard kan je binnen dat contract ook een andere arbeidsomvang, met minder uren per week, afspreken of een andere functie dan die je voor je 67ste verrichtte."