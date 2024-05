Voor mensen met een zwaar beroep is het heel belangrijk: je moet vóór je 67ste met pensioen kunnen. Dakdekker Ed van der Want (56) maakt zich zorgen nu de vroegpensioenregeling die dat mogelijk maakt afloopt: "Over een paar jaar ben ik zelf aan de beurt."

De 56-jarige dakdekker ziet om zich heen dat oudere collega's met nekhernia's en knieklachten kampen. Doorwerken tot je 67ste? Dat zit er niet in, zegt hij. Voor hem niet en voor veel collega's van hem niet.

Tijdelijke pensioenregeling loopt af

Dat geldt voor meer zware beroepen. Stratenmaken, betonvlechten of dakdekken volhouden tot je op je 67ste met pensioen gaat, is niet voor iedereen te doen. Werknemers met een zwaar beroep kunnen niet altijd gezond tot aan hun pensioenleeftijd blijven doorwerken en wordt het een strijd om de pensioenleeftijd te halen. In 2019 is daarom bij het Pensioenakkoord besloten om een tijdelijke regeling te maken waarbij werknemers met een zwaar beroep een paar jaar eerder met pensioen kunnen gaan, in ruil voor minder salaris.

Deze Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is bijvoorbeeld voor veel bouwvakkers, politie-agenten en fabrieksmedewerkers een welkome manier om eerder met pensioen te gaan. Maar de regeling loopt na volgend jaar af. Reden voor vakbond FNV om te dreigen met stakingen als de regeling niet wordt verlengd.

Vroegpensioen noodzaak voor Ed

Ed van der Want werkt al tientallen jaren als dakdekker. Voor hem is een vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk doen erg belangrijk. "Ik zie in de praktijk bij mijn collega's dat dit werk eigenlijk niet gezond vol te houden is tot je 67ste."

"Ik zie collega's die 62 of 63 jaar zijn en die versleten knieën en een kapotte rug hebben", gaat hij verder. "Meerdere collega's kunnen eigenlijk niet meer. Een van mijn collega's heeft artrose in z'n onderrug,"

's Avonds geen energie meer

Het werk van een dakdekker is zwaar, zegt hij. Niet alleen in weer en wind op het dak moeten zijn, maar het gaat ook om de houding die een dakdekker moet aannemen. "Je werkt constant met een zware brander die om je polsen hangt."

Verder moet hij de hele dag laag bij de grond zitten. "Veel op je knieën, ik buk wel 1000 keer per dag." Hij zegt dat het 'vroeger nog wel ging'. "Maar ik merk dat naarmate ik ouder word, het werk me zwaarder valt. Ik heb nu vaak 's avonds geen energie meer over."

Eerder stoppen met werken

Voor hem zit het er niet in: gezond doorwerken tot hij 67 jaar oud is. "Ik mag al blij zijn als ik de 63 haal met dit werk."

Met de huidige vroegpensioenregeling zou hij 3 jaar eerder kunnen stoppen. Dan moet hij overigens wel genoegen nemen met minder inkomen.

FNV dreigt met stakingen

Voor vakbond FNV is het behoud van de vroegpensioenregeling zó belangrijk dat de bond dreigt met stakingen als er niet snel schot in de zaak komt. FNV-lid Van der Want zal die acties steunen.

"De mensen die dit willen afschaffen moeten maar eens een dagje mee komen lopen", zegt hij over het mogelijk einde van de vroegpensioenregeling. "Dan mogen ze me vertellen of dit zwaar werk is. We gaan alles doen om de regeling te behouden. Desnoods gaan we de barricades op."

Wat is wel en wat is geen zwaar beroep?

De gesprekken tussen vakbonden, werkgevers en het ministerie om een nieuwe vroegpensioenregeling op te tuigen, komen nog maar moeilijk van de grond. Een vroegpensioenregeling kan namelijk veel geld kosten en heeft een negatieve impact op de toch al zo krappe arbeidsmarkt.

Ook blijkt het moeilijk om goed af te spreken wat nu wel en niet onder de zwaar beroepen valt.

Werkgevers en vakbonden in gesprek

Werkgeversvereniging VNO-NCW begrijpt dat er voor sommige groepen werknemers een regeling moet komen. Tegelijkertijd willen zij voorkomen dat er 'een nieuwe cultuur ontstaat waarin het voor grote groepen werknemers normaal wordt om al ruim vóór de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan'.

Een woordvoerder van demissionair minister Schouten geeft aan dat werkgevers en werknemers binnenkort worden uitgenodigd voor gesprekken over het thema vroegpensioen.