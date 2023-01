We werken steeds langer door. Om je baan al die tijd leuk en interessant te houden, zijn collega's belangrijk, maar óók of je binnen de organisatie je taken kunt herverdelen. Wisselen van baan is ook een optie. Dat laatste deden Gerald en Loucky.

Loucky de Keizer (61) werkt tegenwoordig als klachtenfunctionaris in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Het bevalt haar goed, maar niet omdat ze het al heel haar leven doet. Ze maakte namelijk op latere leeftijd nog een carrièreswitch.

Carrièreswitch op je 57ste

Loucky veranderde van baan toen ze 57 jaar oud was, nu 4 jaar geleden. Niet helemaal uit eigen vrije wil, maar omdat na een reorganisatie veel collega's vertrokken met wie ze een goeie band had. En omdat er 'geen klik' was tussen haar en de nieuwe leidinggevende.

"Onze organisatie werd overgenomen door een Frans bedrijf en die vaarden een veel conservatievere koers", vertelt ze. "Als artsenbezoeker in de farmaceutische industrie had ik altijd veel vrijheid en autonomie. Nu wilde de manager opeens 2 keer per maand bij mijn werkgesprekken zijn."

Nieuwe opleiding

Uiteindelijk werd Loucky's jaarcontract niet verlengd en vertrok ze. Toen kwam de vraag: wat nu? Ze solliciteerde op allerlei vacatures voor artsenbezoekers en kwam steeds tot de laatste ronde. "Maar dan werd een ander gekozen."

"Op een gegeven moment had ik wel door dat het niet veel zin had om op die banen te blijven solliciteren", blikt ze terug. Een vriendin die klachtenfunctionaris in een ziekenhuis is, vroeg of dat niet iets voor Loucky was. Zo begon een periode van onderzoek en opleiding, die uiteindelijk leidde tot een switch.

Heftige burn-out

Ook voor Gerald Kersjes (62) liep het na zijn 50ste allemaal een beetje anders dan hij had verwacht. Hij werkte op dat moment al 25 jaar in de IT bij een groot agrarisch bedrijf. Daarvoor was Gerald niet opgeleid - hij is naar de landbouwhogeschool gegaan - maar hij kon het, en rolde er zo geleidelijk in.

Op zijn 54ste kreeg hij een heftige burn-out. Al die jaren werd het werk steeds technischer, de organisatie steeds groter en het aantal collega's zo talrijk, dat Gerald lang niet iedereen meer kende. Het stond zo langzamerhand allemaal ver van zijn hart, legt hij uit.

'Gevoel dat ik van betekenis ben'

Gerald krabbelde op uit zijn burn-out en probeerde, onder meer door een lange wandeltocht te maken, uit te zoeken wat hij zou gaan doen. Het werd het onderwijs. Gerald volgt een 2-jarige lerarenopleiding met stage en staat inmiddels alweer een paar jaar voor de klas als docent aardrijkskunde en biologie.

"Het is erg leuk, maar pittig", zegt hij. "Fulltime lesgeven doe ik niet. Maar ik heb er heel veel plezier in en ik heb het gevoel dat ik van betekenis ben. Met mijn werk in ICT had ik niet het idee dat ik een rimpeling in de vijver kon brengen, nu heb ik dat wel."

Bij huidige werkgever blijven?

Voor Loucky en Gerald pakte hun carrièreswitch goed uit. Maar laat in je loopbaan wisselen van baan is niet voor iedereen weggelegd en het is ook niet altijd zaligmakend, weet Luc Dorenbosch, onderzoeker op het gebied van werk en zelfbenoemd 'baaningenieur'.

Mensen die geen overstap durven te maken, kunnen volgens hem ook inzetten op het zogenaamde jobcrafting. Dan probeer je bij je huidige werkgever de taken zo her te verdelen zodat je uiteindelijk het werk doet dat het beste bij jouw kwaliteiten past.

'Iedereen ontwikkelt zich anders'

"Kijken waar je in je baan naartoe bent gegroeid is belangrijk", legt Dorenbosch uit. "Daar zie je wat echt de kern is van waar je goed en ervaren in bent. Dat is belangrijk voor de derde fase van je carrière."

"Twee mensen die beginnen op dezelfde functie doen na een tijdje niet precies hetzelfde. Iedereen ontwikkelt zich en legt de nadruk op iets ander. Het is van belang dat te volgen", benadrukt hij. "Ook daar heb je je collega's bij nodig, want als jij graag bepaalde taken wil afstoten, dan komen die bij de ander."