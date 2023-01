Vanaf volgend jaar gaat je AOW in als je 67 jaar oud bent. Maar lang niet iedereen wil of kan zo lang doorgaan met werken. Is eerder stoppen een optie of ben je dan een dief van je eigen portemonnee? "Eerder stoppen kan, maar is niet goedkoop."

"Eerder stoppen met werken kost je zo'n 6 tot 8 procent pensioen voor ieder jaar dat je eerder stopt", zegt Marike Knoef, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en directeur van Netspar, een denktank en kennisnetwerk op het gebied van pensioenen. "Eerder stoppen kan, maar is niet goedkoop."

Hoog inkomen

"Het is sowieso makkelijker voor mensen met een hoog inkomen. Die hebben vaak meer aanvullend pensioen opgebouwd", legt Knoef uit.

Dat aanvullende pensioen - opgebouwd met de werkgever - kunnen mensen eerder opnemen. Ze krijgen AOW, een basispensioen, vanaf het moment dat ze hun AOW-leeftijd bereiken. Als je geboren bent na 28 februari 1957 is je AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. De precieze leeftijd waarop je AOW krijgt, is 5 jaar van tevoren bekend.

Deeltijdpensioen

Marike Knoef ziet dat het idee om in inkomen achteruit te gaan, voor veel mensen 'best een drempel' is om voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. "Als je je pensioen naar voren haalt, betekent dat dat je levenslange uitkering daalt. Je legt immers minder premie in, haalt eerder geld uit de pot en mist dus ook rendement op de inleg die je eruit haalt", legt ze uit. "De meeste mensen willen hun levensstandaard voortzetten."

Er zijn ook andere opties, bijvoorbeeld deeltijdpensioen. Dan blijf je werken, maar minder uren per week. "Dat is relatief onbekend, maar kun je altijd bespreken met je werkgever," vertelt Knoef. "Het voordeel is dat je nog deels pensioen opbouwt, omdat je nog werkzaam bent. Dat scheelt aanzienlijk met helemaal stoppen."

Ontsparen

Wat te doen als je nog lang niet met pensioen gaat, maar nu al weet dat je geen zin hebt om tot je 67ste, 68ste of misschien wel 69ste door te werken? "Ik zou beginnen met te kijken op mijnpensioenoverzicht.nl, daarop zie je je AOW en werknemerspensioen samen in 1 overzicht," zegt Knoef.

Daarnaast kun je in geval van een eigen huis kijken naar de eventuele overwaarde, naar mogelijke spaartegoeden en/of een erfenis. "Na pensionering hoef je niet meer te sparen, je kunt dan ontsparen. Behalve als je een erfenis wilt nalaten. Uit de literatuur weten we dat dat wel als een luxe wordt gezien: zo'n 20 % vindt het niet belangrijk om een erfenis achter te laten."

AOW stijgt met inflatie mee

Marike Knoef realiseert zich dat er een grote groep mensen is die tegen hun wil langer zal doorwerken. Zeker in deze tijd van hoge energiekosten en stijgende prijzen.

"Wat wel goed is om te benadrukken: de AOW-uitkering stijgt mee met de inflatie. Veel mensen weten dat niet. Hoewel het geen vetpot is, is de AOW hoger dan veel mensen denken. Een goede 1.300 euro netto per maand voor een alleenstaande."