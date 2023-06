De meeste mensen maken zich zorgen over hun pensioen nu de nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Eerste Kamer. Mensen tegen hun pensioenleeftijd aan hebben de meeste zorgen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 33.000 leden van het Opiniepanel. Het zit ze vooral niet lekker dat de hoogte van de pensioenen samenhangt met de situatie van de economie.

Gokken met geld

Veel panelleden maken zich er zorgen over dat de hoogte van de pensioenen onder de Wet toekomst pensioenen wordt gekoppeld aan de economische situatie van dat moment.

Ze gebruiken het woord 'gokken' en vrezen dat het slecht kan aflopen. "Het voelt voor mij alsof iemand anders met mijn zuurverdiende centen naar het casino gaat", vertelt iemand. "Ik moet maar hopen dat het goedkomt!"

Zorgen over pensioenwet

'Wat staat me te wachten?'

Deelnemers tussen de 55 en 65 jaar, de groep die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzit, maken zich het meeste zorgen (63 procent).

Panellid Ronald Nijenhuis uit Zaandam is een van hen. Hij weet niet goed wat hem te wachten staat. "Ik krijg over een half jaar pensioen, maar kan eigenlijk nergens vinden wat er nu precies gaat gebeuren." Daarnaast maakt hij zich er zorgen over dat een politicus als Pieter Omtzigt het nieuwe stelsel niet steunt. "Als hij zegt dat het oude stelsel beter is, ga ik helemaal twijfelen."

Voor alle leeftijden onduidelijk

Ronald Nijenhuis is lang niet de enige die twijfelt. Wat het pensioenstelsel precies gaat betekenen, is voor een ruime meerderheid (70 procent) onduidelijk. Dat geldt voor mensen in alle leeftijdscategorieën, van jongeren tot mensen die zelf al met pensioen zijn.

De meerderheid (67 procent) heeft zich nog niet verdiept in het nieuwe pensioenstelsel. Sommigen weten daardoor helemaal niet hoe het werkt.

Weet je wat de nieuwe pensioenwet betekent voor jou?

Wel verdiept

Maar ook mensen die zich wél hebben verdiept, weten nog niet wat de gevolgen zijn. Soms zorgt dat tot frustratie. "Ik heb zelf informatie gezocht op het internet en via de politieke debatten. Ik heb ook een brief van het pensioenfonds gehad", zegt iemand.

"Maar wat het nu precies betekent voor mijn pensioen wordt nergens duidelijk. Ik weet alleen dat ik nog wel pensioen krijg, maar dat dat plotseling veel minder kan worden."

Jongeren weinig geïnteresseerd

4 op de 10 (39 procent) panelleden zeggen zich op korte termijn helemaal niet te gaan verdiepen in wat de nieuwe wet voor hen gaat betekenen.

Vooral jonge mensen zijn dat niet van plan: 53 procent van hen heeft geen interesse in de pensioenregels. "Mijn pensioen is nog zo ver weg. En het gaat nog heel vaak veranderen voordat ik er recht op krijg", voorspelt een panellid.

