Veruit de meeste mensen in pensioenbesturen zijn 50-plussers, maar dat geldt niet voor de 25-jarige Nikki. Zij is pensioenbestuurder in opleiding. Ze voelt dat ze als jongere gewaardeerd wordt binnen het bestuur waar ze als trainee aan tafel zit.

Zeker nu het nieuwe pensioenstelsel eraan komt, moeten zoveel mogelijk pensioenspaarders meepraten over hun pensioen. Ongeacht leeftijd, vindt Nikki Trip (25), die pensioenbestuurder wil worden.

Per ongeluk ingerold

Toen ze aan de Universiteit Maastricht studeerde, richtte Nikki haar scriptieonderzoek op de pensioensector. "Het is een leuke sector. Als je er per ongeluk in bent gerold, blijf je hangen."

Nikki richtte onlangs het netwerk Jongeren in institutioneel Pensioen op, bedoeld voor jongeren werkzaam in of rondom de pensioenbranche: "Er zijn best wat jongeren werkzaam in de pensioenbranche, maar buiten die branche kunnen zij weinig aansluiting vinden om over hun werk te vertellen", zegt ze. "Binnen dit netwerk vinden de pensioenjongeren elkaar."

Opleiding tot pensioenbestuurder

Via Stichting Pensioenopleiding, onderdeel van Nyenrode Business Universiteit, volgt de 25-jarige Nikki nu de opleiding tot pensioenbestuurder. Gelijktijdig volgt ze op initiatief van stichting Pensioenlab een traineeship bij STAP, een algemeen pensioenfonds.

Bij STAP vergadert ze mee met het bestuur, vooralsnog zonder stemrecht. Maar dat maakt haar werk niet minder belangrijk, zegt Nikki, die ook werkzaam is bij een consultantbureau. "Je bent voor heel veel mensen bezig."

Het jaar 2100

"Niet alleen heb je het financiële en economische aspect, maar ook het intergenerationele aspect. Het gaat over beleggen op de lange termijn", legt ze het belang van meepraten uit.

"Ik kan nadenken over het jaar 2100 en ik kan mijn pensioenfonds daar ook over laten nadenken. Je kunt naar jezelf kijken, maar het pensioenfonds is nog veel groter."

Nieuw pensioenstelsel

Op dit moment wordt de Pensioenwet in de Eerste Kamer behandeld. Als de wet dit voorjaar door de Eerste Kamer komt, moeten de pensioenfondsen vóór 2027 overstappen op het nieuwe stelsel.

In dat nieuwe stelsel krijgt iedere pensioenspaarder een eigen spaarpotje bij zijn of haar pensioenfonds. Ruim 1400 miljard euro moeten de pensioenfondsen gaan verdelen over deze persoonlijke pensioenpotjes.

Bekijk ook Het nieuwe pensioenstelsel uitgelegd in 8 vragen en antwoorden

Juist nu

Juist bij dat 'opknippen' van grote collectieve potten naar kleine, individuele potjes moeten pensioenspaarders van alle leeftijden goed opletten. Nikki begrijpt dat niet iedereen zich zo verdiept in zijn of haar pensioen.

"Niet iedereen hoeft bestuurder te worden, maar het zou mooi zijn als elk jonge persoon in ieder geval weet of hij of zij überhaupt pensioen opbouwt en of het adequaat is. Juist in het nieuwe systeem is de eerste euro die je inlegt belangrijk, want die rendeert het langst."

Gewaardeerd

Binnen het bestuur waar Nikki stage loopt, voelt ze dat ze als jongere gewaardeerd wordt. "Ik ben tevreden als diversiteit de norm is: dat pensioenorganisaties en pensioenbesturen gemixte gezelschappen zijn."

"Dan moet het niet langer gaan om één jongere of om één vrouw", zegt ze. "Verschillende studies laten het belang van een rijke mix aan perspectieven zien."